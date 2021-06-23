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МОДА 2021: трендовые цвета года

Мода 2021: трендовые цвета

Цвета 2021 года спокойные и мягкие, которые просто не смогут тебе надоесть. Pantone Colors of the Year на 2021 год — лимонный желтый и умиротворенный серый! На такие цвета смотришь и сразу успокаиваешься. Самое главное, еще и сочетаются отменно! Если тебе хотелось поярче, не огорчайся. Ведь модная индустрия всегда дает варианты. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.

Модные оттенки года обычно представлены двумя палитрами — Лондон и Нью-Йорк. Они формируются на основе цветов, которые модные дизайнеры использовали в своих коллекциях к предстоящему сезону на Неделях моды. Каждая из палитр состоит из 12 — 10 трендовых и 4 классических нейтральных цветов.

Для весенних и летних луков дизайнеры предлагают яркие цвета — насыщенный оранжевый, синий, фиолетовый, зеленый и, конечно, цвета года — спокойный серый и лимонный желтый. Pantone предлагает найти новую классику и проявить свою индивидуальность.

Палитра модных цветов весна/лето 2021 Нью-Йорк

Мода 2021: трендовые цвета

  • Marigold  — спелый апельсин,
  • Cerulean — пастельный лазурный,
  • Rust — теплый оттенок коричневого,
  • French Blue — благородный французский синий,
  • Green Ash — зеленый ясень,
  • Burnt Coral — коралловый,
  • Mint — свежий мятный,
  • Amethyst Orchid — цвет аметистовой орхидеи,
  • Raspberry Sorbet — «сладкий» малиновый.

В топ нейтральных классических цветов вошли:

  • Inkwell — почерневший синий,
  • Ultimate Gray — спокойный серый,
  • Buttercream — грязный белый (цвет сливочного масла),
  • Desert Mist — грязный бежевый,
  • Willow — грязный коричнево-зеленый.

Мода 2021: трендовые цвета

  • Pirouette — нежный розовый,
  • Pickled Pepper — грязный травяной,
  • Purple Rose — фиолетово-розовый (лиловый),
  • Orange Ochre — насыщенный оранжевый,
  • Beach Glass — цвет голубой морской волны,
  • Marigold — золотисто-оранжевый,
  • Indigo Bunting — синий индиго,
  • Lava Falls — горячий красный,
  • Illuminating — лимонный желтый,
  • Blue Atoll — голубой морской.

В топ нейтральных классических цветов вошли:

  • Baby’s Breath — грязный белый,
  • Macchiato — цвет кофе с молоком,
  • Polar Night — глубокий черный,
  • Ultimate Gray — серый,
  • Sphagnum — грязный зеленый (с оттенками желтого или красного)

Что же касается сезона осень-зима 2021-2022, то эксперты Pantone Color Institute, считают, что цвета подчеркивают наше стремление к оттенкам, которые поощряют самовыражение. А так же эксцентричные цвета и цвета, дарящие безмятежность, радость и надежду.

Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022

Мода 2021: трендовые цвета

Мода 2021: трендовые цвета

  • Mykonos Blue — синий миконос,
  • Illuminating — лимонный желтый,
  • Leprechaun — зеленый эльфийский,
  • Fuchsia Fedora — яркая фуксия,
  • Pale Rosette — романтичный розовый,
  • Adobe — теплый земляной,
  • Fire Whirl — огненный вихрь,
  • Rhodonite — темно-фиолетовый,
  • Spring Lake — спокойный голубой,
  • Root Beer -теплый коричневый.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

  • Coconut Cream —  нежный кокосовый крем,
  • Soybean — мягкий беж,
  • Ultimate Gray — спокойный серый,
  • Olive Branch — оливковый.

Мода 2021: трендовые цвета

Мода 2021: трендовые цвета

  • Green Bee — сочный зеленый,
  • Tomato Cream — мягкий томатно-коричневый,
  • Ibiza Blue — захватывающий синий,
  • Illuminating — лимонный желтый,
  • Winery — глубокий винно-красный,
  • First Blush — мягкий розовый,
  • Downtown Brown — глубокий коричневый,
  • Daylily — желтый с оранжевыми бликами,
  • Clear Sky — освежающий голубой,
  • Red Alert — яркий красный.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

  • Perfectly Pale — нежный белесый,
  • Ultimate Gray — спокойный серый,
  • Olive Branch — оливковый,
  • After Midnight- глубокий черно-синий.

Как же подобрать стильный образ, учитывая модные цвета 2021 года? Все просто, не переживай. Включай фантазию, экспериментируй и вдохновляйся этой фотоподборкой:

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Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com

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