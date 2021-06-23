Мода 2021: трендовые цвета

Цвета 2021 года спокойные и мягкие, которые просто не смогут тебе надоесть. Pantone Colors of the Year на 2021 год — лимонный желтый и умиротворенный серый! На такие цвета смотришь и сразу успокаиваешься. Самое главное, еще и сочетаются отменно! Если тебе хотелось поярче, не огорчайся. Ведь модная индустрия всегда дает варианты. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.

Модные оттенки года обычно представлены двумя палитрами — Лондон и Нью-Йорк. Они формируются на основе цветов, которые модные дизайнеры использовали в своих коллекциях к предстоящему сезону на Неделях моды. Каждая из палитр состоит из 12 — 10 трендовых и 4 классических нейтральных цветов.

Для весенних и летних луков дизайнеры предлагают яркие цвета — насыщенный оранжевый, синий, фиолетовый, зеленый и, конечно, цвета года — спокойный серый и лимонный желтый. Pantone предлагает найти новую классику и проявить свою индивидуальность.

Палитра модных цветов весна/лето 2021 Нью-Йорк

Marigold — спелый апельсин,

Cerulean — пастельный лазурный,

Rust — теплый оттенок коричневого,

French Blue — благородный французский синий,

Green Ash — зеленый ясень,

Burnt Coral — коралловый,

Mint — свежий мятный,

Amethyst Orchid — цвет аметистовой орхидеи,

Raspberry Sorbet — «сладкий» малиновый.

В топ нейтральных классических цветов вошли:

Inkwell — почерневший синий,

Ultimate Gray — спокойный серый,

Buttercream — грязный белый (цвет сливочного масла),

Desert Mist — грязный бежевый,

Willow — грязный коричнево-зеленый.

Pirouette — нежный розовый,

Pickled Pepper — грязный травяной,

Purple Rose — фиолетово-розовый (лиловый),

Orange Ochre — насыщенный оранжевый,

Beach Glass — цвет голубой морской волны,

Marigold — золотисто-оранжевый,

Indigo Bunting — синий индиго,

Lava Falls — горячий красный,

Illuminating — лимонный желтый,

Blue Atoll — голубой морской.

В топ нейтральных классических цветов вошли:

Baby’s Breath — грязный белый,

Macchiato — цвет кофе с молоком,

Polar Night — глубокий черный,

Ultimate Gray — серый,

Sphagnum — грязный зеленый (с оттенками желтого или красного)

Что же касается сезона осень-зима 2021-2022, то эксперты Pantone Color Institute, считают, что цвета подчеркивают наше стремление к оттенкам, которые поощряют самовыражение. А так же эксцентричные цвета и цвета, дарящие безмятежность, радость и надежду.

Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022

Mykonos Blue — синий миконос,

Illuminating — лимонный желтый,

Leprechaun — зеленый эльфийский,

Fuchsia Fedora — яркая фуксия,

Pale Rosette — романтичный розовый,

Adobe — теплый земляной,

Fire Whirl — огненный вихрь,

Rhodonite — темно-фиолетовый,

Spring Lake — спокойный голубой,

Root Beer -теплый коричневый.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

Coconut Cream — нежный кокосовый крем,

Soybean — мягкий беж,

Ultimate Gray — спокойный серый,

Olive Branch — оливковый.

Green Bee — сочный зеленый,

Tomato Cream — мягкий томатно-коричневый,

Ibiza Blue — захватывающий синий,

Illuminating — лимонный желтый,

Winery — глубокий винно-красный,

First Blush — мягкий розовый,

Downtown Brown — глубокий коричневый,

Daylily — желтый с оранжевыми бликами,

Clear Sky — освежающий голубой,

Red Alert — яркий красный.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

Perfectly Pale — нежный белесый,

Ultimate Gray — спокойный серый,

Olive Branch — оливковый,

After Midnight- глубокий черно-синий.

Как же подобрать стильный образ, учитывая модные цвета 2021 года? Все просто, не переживай. Включай фантазию, экспериментируй и вдохновляйся этой фотоподборкой:

Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com

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