Как бороться с угрями и следами от них

Угри – проблема, знакомая многим, особенно в подростковом возрасте. И это не просто неприятные точки, которые внезапно появляются на коже и требуют «немедленного тонирования». Это заболевание, с которым нужно бороться в первую очередь изнутри, а не маскировать внешние проявления!

Причины появления угрей (а случиться эта неприятность, к слову, может в любом возрасте!) могут быть разные – от заболевания ЖКТ, щитовидной железы до неправильного питания и образа жизни. Угревые высыпания – результат выработки организмом чрезмерного количества кожного сала, из-за чего происходит закупорка пор, и, как следствие, появляются воспаления и гнойнички.

Как лечить и бороться с угревой сыпью?

Первое и самое важное правило: ни в коем случае не трогать прыщики, которые еще называют акне, руками, не выдавливать их и не сдирать. Сделаете только хуже!

Есть несколько вариантов лечения сыпи – это антибиотики, которые назначает врач, другие лекарственные средства или же лазер, который проникает глубоко в кожу и подсушивает очаги воспаления. Такая процедура дает заметный и достаточно долгосрочный результат, но это вовсе не значит, что угри не появятся вновь спустя несколько лет или же на других участках кожи, если не ликвидировать начальную причину их появления.

Как бы там ни было, с самого начала стоит обратиться к врачу-дерматологу, который проведёт необходимую диагностику и назначит правильное индивидуальное лечение.

5 советов, как предупредить появление акне и ухаживать за проблемной кожей

Старайтесь использовать гарнитуру во время разговора по телефону и минимизировать моменты соприкосновения экрана с вашей кожей.

Питайтесь правильно! Газировка, чипсики, картошка фри… Все эти «вкусняшки» практически моментально могут отразиться на вашей коже. Это не значит, что стоит оставить в рационе только салаты и куриное филе с кашами: есть множество вкусных продуктов, которые заменят привычные магазинные «вредности» в шелестящих обертках.

Выбирая косметические средства, внимательно изучайте состав. Избегайте таких ингредиентов как минеральные масла, ланолин, вазелин, парафин и другие, которые могут закупорить поры и спровоцировать воспалительный процесс.

Очищайте кожу дважды в день – с утра и вечером перед сном мягкими средствами: пенкой, тоником. Увлажнять проблемную кожу лучше всего с помощью сывороток, а не кремов.

Пейте много воды! В принципе, это рекомендация для всех, независимо от типа кожи, ведь поддержание водного баланса отражается на ней в первую очередь.

И напоследок – небольшой лайфхак:

Если вечером вы обнаружили внезапное высыпание, а завтра предстоит важная встреча, не паникуйте! Намажьте прыщик соком алоэ или протрите спонжем, смоченным в масле чайного дерева. Эти средства успокоят воспаление и с утра кожа будет выглядеть намного лучше!

Фото: IStock

Читай также:

Как избавиться от мешков под глазами?

Как сделать средство для снятия макияжа? 7 вариантов приготовления