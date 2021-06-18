Лунный календарь стрижек на июнь 2021 уже есть на сайте Нового канала! Наконец-то наступило долгожданное лето. И хотя дни ещё не совсем тёплые, но твои волосы уже требуют чего-то свежего. Почему бы не попробовать новую длину или цвет? Главное правило – выбери благоприятный день для любых манипуляций с волосами. Тогда результат будет непревзойденным! Записывайся в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на июнь 2021!

Лунный календарь на июнь 2021: когда стричь волосы

6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 июня 2021 года — отличные дни для стрижки волос! Лунный календарь показывает, что в эти дни стрижка точно оправдает все ожидания, укрепит и оздоровит твои волосы. Также, стрижка придаст тебе сил, энергии, женственности и сексуальности. Отметим, что 7, 14 и 16 числа июня — особо благоприятны для смены имиджа.

Лунный календарь на июнь 2021: когда не стоит стричь волосы

2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 27, 28, 30 июня 2021 года — в эти дни лучше отказаться от стрижки волос! Новый образ может получиться совсем не таким, каким ты себе его представляла, и даже больше — может привести к перхоти или ослаблению волос. Поэтому в эти числа июня от похода к парикмахеру лучше отказаться.

Лунный календарь на июнь 2021: когда красить волосы

6, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 июня 2021 года — подходящие дни для окрашивания волос, поэтому записывайся в салон уже сейчас! Удачно пройдет даже самое смелое окрашивание, поэтому решайся на эксперименты! Если ты давно хотела сделать тонировку или цветные пряди — полный вперед! Главное – не передержи краску на волосах, а лучше обратись к специалисту. Окрашивание в эти дни придаст жизненной энергии и настроит на правильный лад в работе.

Лунный календарь на июнь 2021: когда не стоит красить волосы

2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 27, 28, 30 июня 2021 года — в эти даты красить волосы не стоит! Лунный календарь показывает, что полученный цвет может разочаровать, а краска может держаться совсем недолго. Если хочешь сохранить хорошее состояние волос, позитивное настроение и не испортить свой оттенок — лучше забудь об окрашивании в эти дни.

Фото: istock

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