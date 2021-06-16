МОДА 2021: трендовые цвета года
Цвета 2021 года спокойные и мягкие, которые просто не смогут тебе надоесть. Pantone Colors of the Year на 2021 год — лимонный желтый и умиротворенный серый! На такие цвета смотришь и сразу успокаиваешься. Самое главное, еще и сочетаются отменно! Если тебе хотелось поярче, не огорчайся. Ведь модная индустрия всегда дает варианты. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.
Модные оттенки года обычно представлены двумя палитрами — Лондон и Нью-Йорк. Они формируются на основе цветов, которые модные дизайнеры использовали в своих коллекциях к предстоящему сезону на Неделях моды. Каждая из палитр состоит из 12 — 10 трендовых и 4 классических нейтральных цветов.
Для весенних и летних луков дизайнеры предлагают яркие цвета — насыщенный оранжевый, синий, фиолетовый, зеленый и, конечно, цвета года — спокойный серый и лимонный желтый. Pantone предлагает найти новую классику и проявить свою индивидуальность.
Палитра модных цветов весна/лето 2021 Нью-Йорк
- Marigold — спелый апельсин,
- Cerulean — пастельный лазурный,
- Rust — теплый оттенок коричневого,
- French Blue — благородный французский синий,
- Green Ash — зеленый ясень,
- Burnt Coral — коралловый,
- Mint — свежий мятный,
- Amethyst Orchid — цвет аметистовой орхидеи,
- Raspberry Sorbet — «сладкий» малиновый.
В топ нейтральных классических цветов вошли:
- Inkwell — почерневший синий,
- Ultimate Gray — спокойный серый,
- Buttercream — грязный белый (цвет сливочного масла),
- Desert Mist — грязный бежевый,
- Willow — грязный коричнево-зеленый.
- Pirouette — нежный розовый,
- Pickled Pepper — грязный травяной,
- Purple Rose — фиолетово-розовый (лиловый),
- Orange Ochre — насыщенный оранжевый,
- Beach Glass — цвет голубой морской волны,
- Marigold — золотисто-оранжевый,
- Indigo Bunting — синий индиго,
- Lava Falls — горячий красный,
- Illuminating — лимонный желтый,
- Blue Atoll — голубой морской.
В топ нейтральных классических цветов вошли:
- Baby’s Breath — грязный белый,
- Macchiato — цвет кофе с молоком,
- Polar Night — глубокий черный,
- Ultimate Gray — серый,
- Sphagnum — грязный зеленый (с оттенками желтого или красного)
Что же касается сезона осень-зима 2021-2022, то эксперты Pantone Color Institute, считают, что цвета подчеркивают наше стремление к оттенкам, которые поощряют самовыражение. А так же эксцентричные цвета и цвета, дарящие безмятежность, радость и надежду.
Палитра модных цветов осень/зима 2021-2022
- Mykonos Blue — синий миконос,
- Illuminating — лимонный желтый,
- Leprechaun — зеленый эльфийский,
- Fuchsia Fedora — яркая фуксия,
- Pale Rosette — романтичный розовый,
- Adobe — теплый земляной,
- Fire Whirl — огненный вихрь,
- Rhodonite — темно-фиолетовый,
- Spring Lake — спокойный голубой,
- Root Beer -теплый коричневый.
В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:
- Coconut Cream — нежный кокосовый крем,
- Soybean — мягкий беж,
- Ultimate Gray — спокойный серый,
- Olive Branch — оливковый.
- Green Bee — сочный зеленый,
- Tomato Cream — мягкий томатно-коричневый,
- Ibiza Blue — захватывающий синий,
- Illuminating — лимонный желтый,
- Winery — глубокий винно-красный,
- First Blush — мягкий розовый,
- Downtown Brown — глубокий коричневый,
- Daylily — желтый с оранжевыми бликами,
- Clear Sky — освежающий голубой,
- Red Alert — яркий красный.
В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:
- Perfectly Pale — нежный белесый,
- Ultimate Gray — спокойный серый,
- Olive Branch — оливковый,
- After Midnight- глубокий черно-синий.
Как же подобрать стильный образ, учитывая модные цвета 2021 года? Все просто, не переживай. Включай фантазию, экспериментируй и вдохновляйся этой фотоподборкой:
Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com
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