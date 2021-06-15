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Комплекс упражнений для похудения. Эффективные упражнения на свежем воздухе

Комплекс упражнений для похудения

Правильный комплекс упражнений для похудения на вес золота. Какие нагрузки допустимы, как правильно выполнять упражнения — вопросы, которые задают многие. Фитнес-тренер Анна Бабич рассказала об эффективных упражнениях для похудения на все группы мышц, которые можно делать дома. Смотри пошаговую тренировку

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Все, что тебе понадобится – это резинка и коврик. Жесткость резинки выбирай самостоятельно, ориентируясь на свою физическую подготовку: чем выше жесткость, тем больше усилий тебе придется приложить.

Упражнение для похудения №1. Приседания с резинкой

Ноги на ширине плеч. Резинку одень на уровне коленей. Приседай, стараясь коленями максимально растянуть резинку. Вдыхаем внизу, поднимаемся – выдох. Когда поднимаешься, напрягай ягодицы. Ноги в коленях в верхней точке полностью не выпрямляем. Работаем на 25 повторений.

Комплекс упражнений для похудения

Упражнение для похудения №2. Подъемы верхней части корпуса

Работать будем на «разгибатели» — прямые мышцы спины. Ложись на коврик, руки вперед, ноги прижми к полу. Поднимай – опускай корпус, старайся при этом пружинить.  В нижней точке корпус полностью не расслабляй. Поднимаемся — выдох, опускаемся – вдох. Упражнение повторить 20 раз!

Комплекс упражнений для похудения

Упражнение для похудения №3. Выпрыгивание с резинкой

Резинку опять одеваем на уровне коленей. Ноги вместе или на таком расстоянии, чтобы резинка держалась, но при этом ты не прикладывала физических усилий. Выпрыгиваем вверх и опускаемся в низкий присед. В приседе ноги ставим широко, стараясь максимально растянуть резинку.

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Следи за коленями!  Когда приседаешь, колени не выводи за линию носка, таз уведи максимально назад. Вверху – выдох, внизу – вдох. Старайся выполнять упражнение достаточно активно. Повторяем 25 раз!

Комплекс упражнений для похудения

 Упражнение для похудения №4. Отжимания

Если твоя физическая подготовка позволяет, можешь отжиматься с ровных ног, если это слишком сложно – то с коленей. Прими исходное положение: корпус в планочке. Опускай корпус до параллели с полом. Внизу — вдох, вверху – выход. Работаем на 15 повторений.

Комплекс упражнений для похудения

Упражнение для похудения №5. На пресс

Ложись спиной на коврик. Исходное положение: одна нога согнула в колене, ступня стоит на полу. Вторую ногу подними, максимально выпрямив. Руки за головой. Проворачивай корпус в сторону выпрямленной ноги, стараясь максимально отрываться от пола. Делаем по 15 проворотов на каждую сторону.

Комплекс упражнений для похудения

Как видишь, все упражнения достаточно простые! Главное – рассчитать собственные силы и не переусердствовать с нагрузкой.  Удачи!

Более детальное выполнение упражнений смотри в видео:

Фото — iStock

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