Какие платья выбрать этим летом, чтобы выглядеть стильно, на что обратить внимание и какие цвета, фактуры и модели – на пике популярности? Мы собрали самые актуальные модели легких платьев, которые подойдут и для романтического свидания, и для вечеринки у бассейна и для прогулки по городу.

Кажется, летом 2021 мировые дизайнеры решили в своих коллекциях смешать все тренды, которые когда-либо были популярны. Это и экстремальное мини 90-х, и пышные рукава-фонарики 80-х, и рюши с оборками, которые так любили в начале нулевых, и дерзкий бохо-шик конца 60-х и фактурную многослойноность 70-х. Каждый образ – словно модная машина времени, которая через конкретные детали транслирует настроения прошлого.

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При этом в тренде, как и каждое лето, остаются звериные принты, полоски и горох, и, конечно же – всевозможные флористичные узоры. Летом 2021 в топе крупные цветочные принты и объемный растительный декор, добавляющий образам изысканной фактурности: крупные цветы, бутоны, ягоды, колоски и т.д.

Еще один тренд лета 2021 – это, несомненно, складочки. Напоминающие школьные юбку, подолы в мелкую складку полюбились в этом сезоне практически всем мировым брендам. В сочетании с лаконичными топами, они подчеркивают сдержанность образа, при этом добавляя нотку романтичности и игривости.

Если хочется чего-то неординарного, обратите внимание на актуальные модели с необычными фасонами лифов: бандажные завязки, подчеркивающие бюст элементы декора, перфорация или полупрозрачные вставки.

Если же говорить о цвете, то летом 2021 дизайнеры дают практически полную свободу выбора. В коллекциях можно найти как лаконичные черные и белые модели, так и пестрые платья с контрастными принтами. В тренде яркость и сочность, поэтому рискуйте, сочетайте несочетаемое и увидите, как ваш привычный гардероб заиграет яркими красками!

Фото: Vogue.com

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