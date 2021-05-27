Как сделать скраб от целлюлита самостоятельно? Не поверишь, но все ингредиенты уже есть у тебя дома. Записывай простой рецепт прямо сейчас!

Скраб из кофейной гущи можно смело называть волшебным, так как его положительное влияние на кожу просто огромно. Кофеин расширяет сосуды, улучшает кровообращение как в коже, так и в подкожном слое. Вследствие этого ускоряются процессы обмена, быстрее расщепляются жиры. Он также выводит из клеток лишнюю жидкость, в итоге кожа становится более упругой и гладкой, а параллельно (вот оно, самое главное!) уменьшаются объемы тела, и снижается вес!

И как бонус, природные антиоксиданты, содержащиеся в кофе, омолаживают кожу и поддерживают ее красоту.

Томатная маска для лица

Теперь, когда ты поняла, что больше не нужно выбрасывать кофейную гущу, время записать несколько самых действенных рецептов скрабов из кофе.

Кофе + овсяные хлопья

1 ч.л. кофейной гущи смешай с 1 ст.л. перемолотых овсяных хлопьев, и добавь 1 ч.л. сметаны, домашнего йогурта или сливок. Скраб нанеси на кожу, и массирующими движениями распредели по телу. Через 2-3 минуты смой прохладной водой.

Очень важно, чтобы гуща была из натурального кофе без сахара и молока.

Кофе + гель для душа

Для похудения лучше всего использовать скраб из кофейной гущи и твоего обычного геля для душа. Смешай компоненты в небольшой чашечке, нанеси на проблемные места и тщательно разотри. Для усиления эффекта используй массажную мочалку.

И помни: бедра растираются снизу вверх, живот – круговыми движениями, руки – от запястья к плечу.

Кофе + мед

Этот скраб обладает антицеллюлитными и тонизирующими свойствами. Смешай кофе и мед в пропорции 1:2, нанеси на кожу и массируй в течении 5-10 минут, а затем смой теплой водой.

Усилить эффект после такого пиллинга поможет горячая ванна с различными эфирными маслами.

И еще одно! После скрабирования, чтобы не пересушить кожу, обязательно нанеси увлажняющий крем.

Фото: IStock