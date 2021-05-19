Мода 2021: какие свитера в тренде

Модные свитера – must have 2021. Какой вариант выбрать для трендового лука: приталенный, оверсайз, с горловиной, с вырезом? Мы собрали для тебя самые модные варианты. Выбирай!

На пике популярности – объемные вязаные свитера. Крупная вязка с ажурными узорами – вот идеальный вариант для прохладной погоды. Такой свитер будет выгодно смотреться со скинни, лосинами, юбкой-карандашом и любым другим узким низом. Придать силуэту женственности помогут изящные ботильоны на каблуке или лодочки.

Важной деталью, на которую стоит обратить внимание в этом году, является горловина. Все чаще дизайнеры дополняют свитера высокими горловинами, как у гольфов, которые надежно защищают шею.

Если же ты предпочитаешь модели без горловины, пополни свой гардероб свитером с круглым или V-образным вырезом. Дополни его объемным кулоном на длинной цепочке. Такие свитера отлично смотрятся с джинсами-бойфрендами, mom jeans и узкими моделями брюк.

Длинный рукав – неотъемлемая деталь модного свитера. Рукава могут быть как узкие – по руке, так и свободные. Актуально также присобирать их в «гармошку».

Если классические модели свитеров тебе кажутся слишком скучными, обрати внимание на варианты с открытыми плечами. Это может быть как круглое отверстие, так и широкая горловина, которую можно спустить, оголив одно плечо. Выглядит дерзко и, в то же время, придает образу хрупкости и игривости.

На пике популярности также свитера с декором. Крупные бусины, металлические элементы, вышивка – все эти элементы придают одежде особый шарм.

Еще одна возможность быть в тренде и при этом не надевать классический свитер – это приобрести вязаное платье. Длинное, практически до щиколоток, которое можно носить как с ботиночками на каблуке, так и с кроссовками и «тимберами». Это универсальный вариант, как говорится, «на все случаи жизни»!

Если ты скучаешь по летним кроп-топам, останови свой выбор на укороченных моделях, их сейчас огромное множество! С разнообразными орнаментами, с длинными или короткими рукавами, с вышивкой или бусинками, главное, чтобы тебе нравилось. Носить такие свитера можно как с бельем, так и поверх длинной майки или футболки.

И еще одно! Не выходит из моды и спорт-шик, а это значит, что «спортивные» свитера уже который сезон остаются популярными. Выбирай модель с полосками, которые будут тебе напоминать о старых фото твоих родителей, и ты гарантированно попадешь в тренд. Сочетай их с кедами, кроссовками и другой обувью без каблука.

фото: Vogue.com

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