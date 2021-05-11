Лунный календарь стрижек на май 2021 уже есть на сайте Нового канала! Мы пережили майские праздники, а значит, твои волосы требует перемен! Наконец наступили теплые деньки, поэтому можно решиться на эксперименты с длиной и цветом волос. Главное правило – выбери благоприятный день для любых манипуляций с волосами. Тогда результат будет непревзойденным! Записывайся в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на май 2021!

Лунный календарь на май 2021: когда стричь волосы

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 апреля 2021 – неблагоприятные дни для окрашивания волос! В эти даты не рекомендуется даже закрашивать седину или корни, которые отросли за время карантина. Краска может плохо повлиять на состояние волос, особенно у блондинок. Если хочешь сохранить хорошее состояние волос, лучше забудь об окрашивании в эти дни.

Лунный календарь на май 2021: когда не стоит стричь волосы

2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 мая 2021 – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на май 2021, в эти дни лучше забыть о стрижке. Особенно это касается вьющихся волос. Ты же не хочешь, чтобы твои локоны плохо укладывались и выглядели небрежно. Стрижка в эти дни может повредить волосы, замедлить их рост и приостановить карьерный успех.

Лунный календарь на май 2021: когда красить волосы

1, 3, 4, 18, 21, 31 мая 2021 – благоприятные дни для окрашивания! В мае 2021 очень мало дат для удачного окрашивания волос, поэтому записывайся в салон уже сейчас! Удачно пройдет даже самое смелое окрашивание, поэтому решись на эксперименты! Давно хотела сделать цветные пряди – вперед! Главное – соблюдай правильную технологию окрашивания и не передержи краску на волосах. Окрашивание в эти дни придаст жизненной энергии и настроит на правильный лад в работе.

Лунный календарь на май 2021: когда не стоит красить волосы

1, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 29 мая 2021 – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на май 2021 показывает, что менять длину волос лучше во второй половине месяца. Поэтому потерпи и дождись нужного дня, чтобы посетить своего мастера. Можешь подравнять кончики, сделать каре или даже пикси. Стрижка в эти дни придаст уверенности, сексуальности и откровенности твоему образу, а также ускорит приток положительной энергии.

Фото: istock

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