Упражнения с фитнес резинками для пресса

Как накачать пресс с помощью фитнес-резинок? Всемирно известная модель Наталья Гоций в своем телеграмм-канале @nataliiagotsii показала три упражнения с фитнес-резинкой для прокачки мышц пресса. Ничего сложного, зато эффективность максимальная!

Фигуре Натальи может позавидовать любая – подтянутое тело, рельефные мышцы… Только все это ей не досталось по наследству, каждый свой «кубик» Гоций тщательно прорабатывает на ежедневных тренировках в зале и дома. И в своем телеграмм-канале щедро делиться с подписчиками секретами красивой фигуры.

Мы выделили три упражнения на пресс с фитнес-резинкой (фитнес-эспандером), которые можно выполнять дома. И советуем уже с сегодняшнего дня добавить их в свою программу тренировок!

Упражнение с резинкой на пресс. Баланс

Надеваем резинку на стопы, ложимся на спину, и раздвигаем ноги максимально широко, чтобы чувствовалось натяжение эспандера. Поднимаем ноги. Поднимает спину. Делаем «уголок». Задача: удержать баланс на ягодицах с ровной спиной. Делаем 20 разведений ног: носки немного загибаем внутрь, пятки выворачиваем наружу.

Упражнение с резинкой на пресс. Велосипед

Остаемся в положении баланса с прошлого упражнения, резинка остается на стопах. Делаем классический велосипедик – подтягивает колени по очереди к груди. Следим, чтобы резинка не провисала. Делаем 20 повторений.

Упражнение с резинкой на пресс. Разведение

Ложимся на спину, стопы с резинкой поднимаем вверх под углом 90 градусов. Делаем разведение ног, при этом выполняем скручивание пресса так, чтобы руки проходили между ногами. Максимально зажимаем живот. 20 повторений.

В идеале сделать три круга по 20 подходов каждого упражнения. И пусть это не кажется вам слишком сложным, главное – выбрать резинку подходящей жесткости. Резинка должна тянуться без титанических усилий, но при этом и не должна растягиваться слишком легко. Если вы только собираетесь купить эспандер, обязательно посоветуйтесь с консультантом, с вашим тренером и пусть они подскажут, какого цвета резинка нужна именно вам для достижения максимального результата!

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