Лунный календарь стрижек на апрель 2021 уже есть на сайте Нового канала! С приходом весны девушки хотят перемен! Первое, что приходит на ум, – это обновление гардероба и новая прическа или цвет волос. Давно мечтала о каре или ярких прядях? Тогда пришло время воплотить мечту в реальность. А чтобы все задуманное реализовалось идеально, предлагаем записываться в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на апрель 2021!

Лунный календарь на апрель 2021: когда стричь волосы

3, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24 апреля 2021 года – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на апрель 2021 показывает, что хороших дней для изменения длины не так много. Поэтому советуем уже начинать решать, что ты хочешь делать со своей длиной. Самый безопасный вариант – подрезать кончики, чтобы обновить форму прически. Но и радикальные решения тоже будут удачными в эти дни. Главное – все продумать и обсудить с мастером. Стрижка в благоприятные дни принесет прилив положительной энергии, вдохновения на новые свершения и придаст сексуальной уверенности.

Лунный календарь на апрель 2021: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля 2021 года – неблагоприятные дни для стрижки волос ! Согласно лунному календарю стрижек на апрель 2021, планировать стрижку в эти дни лучше не надо. Результатом ты точно удовлетворена не будешь, особенно, если отращивает волосы и хочешь только подрезать кончики. Ведь стрижка в эти дни замедлит рост волос.

Лунный календарь на апрель 2021: когда красить волосы

1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля 2021 года – благоприятные дни для окрашивания! Поэтому обязательно Спланируй поход по колориста. Классно, если это твое первое окрашивание, потому что именно в эти дни все пройдет удачно и ты останешься довольна результатом. Обновить блонд, перекраситься в рыжий или вообще яркий зеленый – все возможно в благоприятные дни для покраски. Но помни: делать все нужно строго по технологии.

Лунный календарь на апрель 2021: когда не стоит красить волосы

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 апреля 2021 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Если не хочешь испортить волосы, лучше забудь о покраске в эти дни. Цвет может лечь неровно или и вовсе не взяться, а вот поврежденные волосы – гарантировано. К тому же, возможно ухудшение настроения и уменьшение сил на рабочие дела.

Фото: istock

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