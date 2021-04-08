Как отрастить волосы? Этим вопросом задавалась почти каждая из нас. Многие девушки мечтают о густых длинных волосах. И, конечно, чтобы они были блестящие и красивые. Только вот как добиться подобного результата самостоятельно? Мы собрали для тебя несколько советов по уходу за волосами, которые помогут тебе отрастить длинные волосы легко и быстро!

Итак, первый, и, пожалуй, один из основных секретов – это правильное питание. Чаще всего в погоне за красивыми волосами мы используем разнообразные средства, забывая в то же время о важности здорового организма. Чтобы ускорить рост волос и укрепить их, в твоем рационе должно быть много белка. Получить его можно из самых разных продуктов – яиц, рыбы, молочных продуктов и мяса. Также очень важны жирные кислоты омега-3, 6 и 9, которые содержатся в нужном количестве в маслах: оливковом и льняном.

Можно, конечно, пить масло столовыми ложками, однако это не очень просто. Намного удобнее добавлять его в салаты: так масла усваиваются намного быстрее. Еще один важный продукт, который просто необходим волосам это… шоколад! Да-да, радуйтесь, сладкоежки: в любимой сладости содержится цинк, который крайне важен для роста волос.

Ускорить рост волос поможет горчичная маска. Она разогревает кожу головы, ускоряет кровообращение, и как результат – твои волосы растут значительно быстрее, чем обычно. Главное – перед нанесением проверить реакцию твоей кожи на горчичный порошок.

Горчичная маска для волос: рецепт в домашних условиях

Нанеси немного маски на внутреннюю сторону запястья. Если через полчаса не появится покраснение или другое проявление раздражения, можешь смело пользоваться этим чудо-средством!

Как бы это не прозвучало, но, чтобы твои волосы росли быстрее, их нужно… обрезать! Концы надо состригать не реже, чем раз в три месяца. Желательно также свериться с лунным календарем. Если ты отращиваешь волосы, подстригайся только на растущую Луну (3-е или 4-е сутки наиболее эффективны!) И пусть многие говорят, что это банальные суеверия, хуже точно не будет! Почему не попробовать? Тем более что даже профессиональные парикмахеры рекомендуют-таки учитывать лунный календарь при выборе дня стрижки!

Если ты отращиваешь волосы, особое внимание удели выбору расчески. Отдай предпочтение деревянным гребешкам и щеткам с натуральной щетиной. Не расчесывай мокрые или влажные волосы, дай им полностью высохнуть.

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Желательно отказаться от использования фенов и плоек: высокая температура ослабляет волосинки, и уж никак не способствуют их росту. Если же ты жить не можешь без утюжка и фена, обязательно используй термозащиту.

И еще один совет тем, кто отращивает волосы. Регулярно массажируйте кожу головы! Ты ведь понимаешь, что когда волосинки становятся длиннее, они также утяжеляются, и таким образом увеличивается нагрузка на корни волос. Чтобы шевелюра не начала выпадать, полезно регулярно массировать кожу головы подушечками пальцев или специальной расческой-массажером. Для усиления эффекта можно использовать репейное или оливковое масла. Главное, не забудь потом тщательно вымыть волосы шампунем!

Фото: IStock