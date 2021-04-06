«Истории, которые мы носим»: что нужно знать о новом сериал Netflix об одежде

Что о тебе может рассказать твой гардероб? На самом деле, почти все! Такой концепт предлагает Netflix в своем новом восьмисерийном проекте «Истории, которые мы носим», который вышел на стриминг на 1 апреля.

За основу сериала взят одноименный бестселлер Worn Stories писательницы Эмили Спивак. С помощью нее она стремилась показать, как одежда может быть наполнена содержанием или впечатлениями. Поэтому Netflix решил экранизировать ее идею.

«У всех нас есть что-то, что мы храним в глубине шкафа. Я обнаружила, что люди никогда не могут сформулировать, почему они просто не могут избавиться от этой вещи. Если я их спрашиваю, их буквально прорывает», – рассказала Певец в интервью американскому Vogue.

Сериал познакомит вас с различными героями музыканты, политики, актеры, люди публичные и не очень. Все они покажут, какую одежду носят, что он для них значит и почему так важно.

«Шкаф – это архив воспоминаний и переживаний. Когда с нами происходит что-то неожиданное или важное в то время, когда мы носим особую одежду, это внезапно приобретает гораздо большее значение. Одежда недолговечен. Я надеюсь отразить некоторые истории до того, как они исчезнут», – рассказала Певец в интервью американскому Vogue.

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