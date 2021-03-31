Гидрофильное масло – тенденция в очистке кожи, которая полюбилась бьютиголикам всего мира. Множество мейкап артистов давно забыли о мицеллярной воде и молочке для снятия макияжа. Чтобы смыть остатки мейка, они используют азиатский аналог – гидрофильное масло для лица. Но почему? Давай разбираться.

Что такое гидрофильное масло?

Гидрофильное масло – это средство для снятия макияжа и очищения кожи лица. Оно состоит из масел и эмульгаторов. При контакте с водой гидрофильное масло превращается в легкое молочко, которое позволяет очистить кожу от мейка. Такая формула хорошо устраняет остатки макияжа, ведь глубоко проникает в кожу, растворяя косметические средства. В отличие от мицеллярной воды, которая подсушивает кожу, гидрофильное масло делает ее увлажненной и сияющей.

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Гидрофильное масло подходит к любому типу кожи. Это универсальное средство, поэтому оно одинаково хорошо работает с сухой или склонной к жирному блеску кожей. Такое средство даже лучше очистит поры от мейка и загрязнений, чем обычная мицеллярная вода или молочко.

Тренд на гидрофильные масла для лица пришел из Азии. Сейчас это средство можно найти в линейке любого косметического бренда: от масс-маркета до люкса. Поэтому не обязательно искать гидрофильное масло только на азиатском бьюти-рынке.

Для чего нужно гидрофильное масло?

Обычно гидрофильное масло используют для снятия макияжа. Но оно хорошо подходит и для других целей. С помощью гидрофильного масла можно:

снимать макияж и очищать кожу лица

делать тонизирующий и anti-age массаж лица

использовать вместо геля для душа

увлажнять волосы и очищать кожу головы

улучшать стан бровей и ресниц.

Гидрофильное масло расходуется очень экономно. Тебе достаточно лишь несколько капель, чтобы смыть макияж или сделать массаж. Цена на него может показаться высокой. Но учитывая то, что гидрофильное масло делают из натуральных ингредиентов высокого качества, иначе быть не может.

Как использовать гидрофильное масло для снятия макияжа?

Снять макияж гидрофильным маслом совсем несложно. Просто следуй таким шагам:

Нанеси 2-3 капли гидрофильного масла на сухую руку, разотри его в ладонях и нанеси на лицо. Легко помассируй лицо, тщательно проходя пальчиками каждый сантиметр кожи. Затем намочи ладони водой и продолжи очищать лицо. При контакте с водой гидрофильное масло начнет превращаться в молочко желтоватого цвета. Умой лицо проточной водой, тщательно устраняя остатки гидрофильного масла и макияжа. Обязательно умойся повторно, используя свой любимый мусс, пенку или гель для умывания. Гидрофильное масло не должно остаться на коже после использования, ведь оно может забивать поры.

Как сделать массаж гидрофильным маслом?

Гидрофильное масло также используют и для массажа лица. Его можно проводить у косметолога или в домашних условиях. Гидрофильное масло имеет хороший тонизирующий и anti-age эффект.

Если хочешь сделать массаж лица с гидрофильным маслом, есть два варианта: руками или специальным массажным роликом. Последний можно найти в любом бьюти-магазине. Обычно массажные ролики делают из натурального камня, который дополнительно охлаждает кожу. Какой бы способ ты не выбрала, стоит следовать следующим правилам:

выполнять массаж лица следует строго по массажным линиям

важно не растягивать кожу лица, чтобы предотвратить морщины

проводить массаж с помощью гидрофильного масла можно сразу во время вечернего умывания

не затягивай продолжительность процедуры

всегда смывай гидрофильное масло с лица и дополнительно умывайся пенкой или гелем.

Что еще нужно знать о гидрофильном масле?

Гидрофильное масло для лица лучше хранить в холодильнике. Низкая температура загустит его и сделает более приятным для использования. Холодное масло поможет твоей коже проснуться утром и запустит циркуляцию в капиллярах.

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