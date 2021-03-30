Лунный календарь стрижек на апрель 2021 уже есть на сайте Нового канала! С приходом весны девушки хотят перемен! Первое, что приходит на ум, – это обновление гардероба и новая прическа или цвет волос. Давно мечтала о каре или ярких прядях? Тогда пришло время воплотить мечту в реальность. А чтобы все задуманное реализовалось идеально, предлагаем записываться в парикмахерскую по лунному календарю стрижек на апрель 2021!

Лунный календарь на апрель 2021: когда стричь волосы

3, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24 апреля 2021 года – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на апрель 2021-му показывает, что хороших дней для изменения длины не так много. Поэтому советуем уже начинать решать, что ты хочешь делать со своей длиной. Самый безопасный вариант – подрезать кончики, чтобы обновить форму прически. Но и радикальные решения тоже будут удачными в эти дни. Главное – все продумать и обсудить с мастером. Стрижка в благоприятные дни принесет прилив положительной энергии, вдохновения на новые свершения и придаст сексуальной уверенности.

Лунный календарь на апрель 2021: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля 2021 года – неблагоприятные дни для стрижки волос ! Согласно лунному календарю стрижек на апрель 2021, планировать стрижку в эти дни лучше не надо. Результатом ты точно удовлетворена не будешь, особенно, если отращивает волосы и хочешь только подрезать кончики. Ведь стрижка в эти дни замедлит рост волос.

Лунный календарь на апрель 2021: когда красить волосы

1, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля 2021 года – благоприятные дни для окрашивания! Поэтому обязательно Спланируй поход по колориста. Классно, если это твое первое окрашивание, потому что именно в эти дни все пройдет удачно и ты останешься довольна результатом. Обновить блонд, перекраситься в рыжий или вообще яркий зеленый – все возможно в благоприятные дни для покраски. Но помни: делать все нужно строго по технологии.

Лунный календарь на апрель 2021: когда не стоит красить волосы

2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26 апреля 2021 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Если не хочешь испортить волосы, лучше забудь о покраске в эти дни. Цвет может лечь неровно или и вовсе не взяться, а вот поврежденные волосы – гарантировано. К тому же, возможно ухудшение настроения и уменьшение сил на рабочие дела.

Фото: istock

Читай также:

РЕЦЕПТ КРАСОТЫ: Укрепляющая маска для волос из шоколада

Как отрастить длинные волосы: ТОП-5 секретов