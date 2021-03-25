Накладные воротнички: с чем носить необычный аксессуар?

Накладные воротнички – это тренд, который не выходит из моды никогда! Многие звезды дополняют луки эти необычным аксессуаром, виртуозно сочетая его с нарядами практически любого стиля, будь то классика, casual или даже спорт-шик. Но за звездами стоят опытные стилисты, которые помогают им сочетать акценты в образе гармонично. А что делать, если ты сам себе стилист, носить воротничок хочется, но при этом есть опасения, что не получится удачно подобрать лук? Мы собрали несколько беспроигрышных идей для образов с накладными воротничками, которые точно подойдут вам и будут смотреться невероятно стильно!

Воротничок + платье

Это излюбленная комбинация эксперта «Супер Тор-модель по-украински» Сони Плакидюк. Фешн-фотограф часто появляется в кадре с разнообразными аксессуарами, и кокетливые воротнички всегда добавляют изюминку образу. В «Предметке», кстати, Соня рассказала, что многие украшения, которые она надевала на съемки – из ее личной коллекции!

Воротничок + толстовка или джемпер

Это идеальное сочетание для тех, кто предпочитает спортивный стиль, но хочет добавить ему нотку романтичности и женственности. Объемная толстовка в сочетании с изящным накладным воротником выглядит очень мило и неординарно, а дополнить лук можно как обувью на каблуке, так и спортивными моделями.

Воротничок + блуза или рубашка

Это чистая классика! Казалось бы, зачем к блузе, у которой итак есть свой воротник, надевать дополнительный? На самом деле это отличный способ добавить образу необычный акцент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LA VESTE (@lavestelaveste)

Например, можно подобрать к классической белой блузе яркий воротник, который оживит лук, или же неординарный кружевной аксессуар с длинными лентами, вышивкой или сверкающими бусинами. Примерьте и увидите, как привычный образ заиграет новыми красками!

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Воротник + топ с открытыми плечами

И такое сочетание имеет право на жизнь! В этом случае воротник используется как самостоятельное украшение, например, вместо кулона или бус.

Совершенно особенный тандем – топ, воротник и удлинённый блейзер. Выглядит необычно, но очень стильно! Для создания такого образа отдайте предпочтение воротникам из плотных тканей, которые будут держать форму.

Экспериментируйте, примеряйте воротнички с разными образами, и вы точно найдет вариант, который подходит именно вам!

Фото: Vogue.com, @moi_sofism

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