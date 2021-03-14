Совместно с театром теней VERBA SHADOW мы подготовили пошаговую инструкцию, как правильно сесть на шпагат.

Многие девушки мечтают сесть на шпагат. Это умение дает ощущение грации и женственности, повышает сексуальную энергию. Не у всех в нашем бешеном ритме жизни хватает времени ходить на стрейчинг. Поэтому мы готовы с вами поделиться секретами растяжки дома. Ваша тренировка займет не более получаса, а заряда красоты и энергии хватит на целый день!

Как накачать руки? Комплекс упражнений для девушек в домашних условия

Как накачать пресс в домашних условиях? Комплекс упражнений

Самое важное – начинать растяжку на подготовленное и разогретое тело. Комплекс упражнений для разминки вы можете подобрать свой. Может, у вас есть уже готовый набор любимых упражнений или вы с легкостью подберете в интернете комплекс. Особое внимание обращаем на колени, голеностопы и внутренние мышцы бедра. Если позволяет время, вы можете побегать или принять горячий душ, это позволяет разогреть все ваше тело изнутри, даже мельчайшее связки. Результативность занятия после такого разогрева в разы выше, а крепатуры – меньше!





Ноги ставим приблизительно на двойную ширину плеч. Колени и носки должны быть развернуты друг от друга. Задача – приседать вниз до параллели с полом, не проворачивая бедра. Следите, чтобы в коленях был прямой угол. Руки – на поясе или у основания бедра. Это упражнение позволяет «раскрыть» суставы и укрепить внутренние мышцы бедра. Выполняем упражнение 15 раз.

Выпады (передний и боковой) с провисанием вниз на каждую ногу. Передняя нога в колене должна образовывать прямой угол. Руки на поясе, если хватает растяжки, можно поставить на пол. Выполняем по 30 секунд на каждую ногу.

Перекатывание. С переднего выпада на правую ногу переходим в боковой выпад на правую ногу, плавно перекатываемся на боковой выпад на левую ногу и разворачиваемся на передний выпад на левую ногу. В каждой позиции задерживаемся на 3 секунды, стараясь провиснуть вниз. Делаем 10 раз.

«Бабочка» – садимся на пол, согнув ноги перед собой и разведя колени – носочек к носочку, пяточка к пятке. Тянемся руками вперед, пытаясь лечь животом себе на ноги. И покачиваем немного коленями, чтоб они все больше раскрывались и ложились на пол.. Время выполнения упражнения – 3 минуты.





Одну ногу ставим перед собой, носочек смотрит вверх. Вторая, согнутая в колене, лежит на полу, пятка смотрит вверх. Стараемся опуститься к передней ровной ножке, не сгибая колено и не выворачивая бедра. Бедра в этом упражнении всегда четко смотрят вперед. По 3 минуты на каждую ногу.

Теперь, меняя ножки, садимся на правый, левый и поперечный шпагаты. Следите за дыханием, пускай оно будет размеренным и спокойным. Максимальные усилия для опускания вниз нужно делать на выдохе. Выдыхаем воздух и еще больше просаживаемся вниз. Не торопитесь и не старайтесь сделать шпагат «наскоком». Так есть шанс получить надрыв связки или растяжение. Мышцы и связки – эластичны, им просто нужно время, чтоб плавненько растянуться, а потом опять сократиться. Для связок так меньше стресса, а для вас более комфортное и естественное ощущение при растяжке.

Пускай у каждой девушки растяжка ассоциируется с ее прекрасным шпагатом, а не полосками на коже! 🙂

О VERBA SHADOW:

VERBA SHADOW – первый в мире театр теней, который начал использовать в своих постановках технологии 3D. Они начали свой путь в 2010 году на шоу «Україна має талант». После чего приняли участие в ряде аналогичных шоу в Европе, а в этом году стали полуфиналистами шоу «America’s Got Talent». На сегодняшний день 3D театр теней VERBA SHADOW активно гастролирует по всему миру от Америки до Азии.

Фото: IStock