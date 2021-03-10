Мода весна 2021: что стоит купить из одежды

Думаешь, чем актуальным обновить свой гардероб весной 2021? А мы уже знаем! Ведь хотим, чтобы читательницы нашего сайта были самыми модными. Поэтому Новый канал обратился к известному украинскому дизайнеру Жану Грицфельдту за модной консультацией. Фэшн-гуру рассказал, какие ТОП-5 вещей обязательно должны быть в твоем гардеробе весной 2021.

1.Маски и перчатки

– Все, что происходит в мире, обязательно рефлексируется в моде и отражается ею. В связи с пандемией коронавируса социальная дистанция заняла важную позицию в нашей жизни. Поэтому стоит запастись разными масками, которые будут гармонично смотреться с твоим луком.

Спортивный костюм

– Не знаю, заметили ли вы, но сейчас чаще, чем раньше, можно встретить прохожих в спортивных костюмах. А все потому, что за время карантина люди еще больше привыкли одеваться максимально удобно. Я не говорю, что это какой-то тотальный глобальный тренд, это всего лишь одно из направлений в моде в этом году.

Длинные платья

– Уютные платья из кашемира или шелка – еще один мастхэв на весну 2021. Это другое прочтение удобства, в более элегантном, женственном и легком воплощении.

Топ из цепочек

– Может быть, это потому, что соцсети стали очень активной частью нашей жизни, но использование сетей в одежде будет актуальным этой весной. Например, можно приобрести топ из цепочек, который удачно комбинируется с рубахами или пиджаками.

Лиф

– Белье уже продолжительное время является не просто чем-то функциональным, а полноценной частью гардероба. Девушки носят лифы, напоминающие бюстгальтеры, как полноправную деталь образа.

Также дизайнер порекомендовал добавить в свой гардероб оранжевый цвет и не забыть о полосатом и цветочном принтах. Ведь, по мнению Жана Грицфельдта, это настоящая весна 2021!

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