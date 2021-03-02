Какие модные тренды 2021 учесть, подбирая одежду на празднование 8 марта? Мы поможем тебе сориентироваться и собрать яркий лук, который будет уместным под формат встречи! Выбирай, в чем отпраздновать 8 Марта прямо сейчас!

Перед тем, как ты начнешь просматривать гардероб, обрати внимание на то, что в Международный женский день будет достаточно прохладно, ожидаются осадки. Поэтому не забудь взять с собой жакет или палантин. 8 марта будет куда сходить повеселиться, а значит есть повод выгулять любимые платья или костюмы, которые во время карантина ждали своего часа в шкафу.

В 2021 году фэшн-тренды выделяют джинсы широкого кроя, кроп-топы и бра, одежду в клеточку, монообразы, костюмы оверсайз, платья из легких тканей и акцент на обнаженную спину или талию.

Собрать актуальный лук можно и собственными силами. Предлагаем вдохновиться луками звезд.