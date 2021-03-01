Говорят, что весна – это удачное время для хороших изменений. А поэтому если ты давно задумывалась насчет новой стрижки, пришло время воплотить мечту в реальность. Сейчас мы расскажем, какие женские стрижки лучше выбрать весной 2021 года, а ты уже сама выберешь лучший для себя вариант! Если соберешься к парикмахеру, лучше смоделируй стрижку в специальной программе или примерь парик, чтобы потом не жалеть об утраченных сантиметрах. Модные стрижки весны 2021 твоему вниманию!

Женские стрижки на длинные волосы 2021

Лесенка

Стрижка-лесенка, или каскад, больше всего подходит девушкам с кудрявыми или волнистыми волосами. Ведь волосы в такой прическе напоминает гроздья винограда. Лесенка подойдет девушкам с любой формой лица, поскольку позволяет его скорректировать. Но такую прическу не стоит делать обладательницам тонких и редких волос, потому что из-за прореживания прядей на каждом из этапов есть риск остаться почти без длины.



Стрижки с челкой

Челка – это смелое решение в стрижке. Ведь она требует особого ухода и обновления чаще, чем вся стрижка. Челка может быть длинной, короткой или косой, но в любом случае она зрительно уменьшает лоб.

Стрижка с «челкой-шторкой»

Женские стрижки с модной челкой под названием «шторка» являются трендом последних нескольких лет. Обычно такую челку носят, разделив на две части прямым пробором. Можно слегка подкрутить пряди.

Лисий хвост

Это хорошая стрижка для обладательниц толстых и густых волос, которые хотят их немного облегчить. В этой стрижке пряди выстригаются в форме буквы V. Это позволяет визуально убрать лишнюю длину на передних прядях и приоткрыть грудь.

4 хвостика

Эта стрижка напоминает лесенку, но выполняется по другому принципу. Все волосы делятся на 4 равных хвостика – справа, слева, спереди и сзади. Хвосты подстригают по одной длине или делают перепад. За счет такой технологии пряди спереди выглядят значительно короче.

Стрижки с ровным срезом

Хочешь показать густоту и здоровье своих длинных волос? Тогда выбирай классику – ровный срез! Он всегда выглядит беспроигрышно, особенно на однотонных волосах.

Женские стрижки для средних волос 2021

Классическое каре

Говорят, что после расставания первое, что делает девушка, – это каре. Как бы там ни было, но каре длиной чуть ниже подбородка, но выше плеч – это бессмертная классика. Особенно каре подходит девушкам с темными волосами. Однако если ты думаешь, что, сделав такую стрижку, избавишься от ежедневных укладок, то придется тебя разочаровать. Каре требует тщательного ухода и ежедневной укладки.

Короткое каре

Короткое каре выше подбородка рекомендуют делать девушкам с любой формой лица, кроме круглой. Поскольку линия среза проходит ровно у кругленьких щечек, все внимание будет фокусироваться на них, и они будут казаться еще больше.

3. Градуированное каре

Лучшим примером градуированного каре служит популярная прическа 90-х, которую носила Дженнифер Энистон в сериале «Друзья». Сама актриса неоднократно рассказывала, что ненавидела эту стрижку, и стилисты просто испортили ее волосы, но многие поклонницы сериала копировали фирменное градуированное каре Рэйчел Грин

4. Стрижка до ключиц или Clavi cut

Надоело каре? Тогда самое время отрастить волосы сlavi cut, то есть «стрижка до ключиц». Фактично это то же самое каре, но вдвое длиннее классического.

5. Рапсодия

Такую стрижку тоже носила Рэйчел Грин в сериале «Друзья». «Рапсодия» предполагает укороченные пряди у самого лица, которые плавно переходят в основную длину волос, образуя овал сзади.

6. Клеопатра

Стрижка, названная в честь правительницы Египта, характерна челкой, которая добавляется к классическому каре. Обычно «Клеопатра» выполняется на черных густых волосах.

7. Сэссун

Такую стрижку с 70-х можно было увидеть на эксперте проекта «Супер Топ-модель по-украински» Соне Плакдюк. Сэссун предполагает челку и плавную линию перехода к основной длине, образуя нечто похожее на шапку или нимб.

Короткие женские стрижки 2021

Шапочка

Из-за челки эта стрижка напоминает сэссун, но гораздо короче.

Гарсон

Женская стрижка гарсон выполняется методом градуирования – пряди накладываются друг на друга. В нижней части гарсон короткий, а на макушке – объемный.

Маллет

Маллет – универсальная стрижка для мужчин и женщин родом из 80-х. Суть стрижки маллет в том, что она укороченная спереди и удлиненная сзади.

Горшок

В детстве ходила шутка, что всех мальчиков стригли под горшок, чтобы было ровно. Но кто же мог подумать, что эта стрижка будет модной, да еще и не только среди мужчин, но и среди женщин. «Горшок» – это равная челка, открытая шея и пышная шапка волос сверху.

Томбо

Довольно долго эта стрижка была визитной карточкой певицы Pink. Она характеризуется открытым затылком и висками, а также удлиненной ассиметричной челкой.

Пикси

Стрижка пикси в свое время наделала много шума, когда ее впервые сделала певица Майли Сайрус. Ее скандальный клип Wrecking Ball снова вернул эту стрижку «на рынок». Пикси подойдет девушкам с овальным лицом и выраженными скулами. Стрижка имеет множество вариантов укладки, а потому каждый день ты можешь быть разной.

7. Ирокез

Раньше ирокез ассоциировался с неформалами и роком. Эта стрижка до сих пор остается довольно смелым решением, которое можно круто обыграть. Ирокез позволяет визуально вытянуть форму лица и придать образу характер.

8. Ежик

Именно такую стрижку носила главная героиня фильма «Солдат Джейн». Но ежик подходит не только военным мужчинам, но и девушкам на каждый день.

9. Полубокс

Полубокс – еще одна разновидность женской стрижки, заимствованной у мужчин. Эта прическа отличается укороченными висками и затылком, удлиненной верхушкой и челкой.

10. Канадка

Актриса Кристен Стюарт любит экспериментировать со своим образом. Когда-то она тоже носила стрижку канадка. Раньше ее очень любили парни, и все как один отращивали длинные волосы, чтобы потом сбрить виски и объемно зачесать широкую прядь наверх.

Фото: IStock, Getty Images

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