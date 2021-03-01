Основные модные тренды 2021 года – это осознанное потребление и индивидуальность. В современном мире эти понятия несут в себе огромное значение, ведь отображают не только внутренние изменения, но и мировые глобальные тренды экологического потребления. Топовые украшения в 2021 году – это цепи, ассиметричные и моно- серьги и жемчужные украшения. Варианты, которые предлагают использовать дизайнеры, пестрят разнообразием. Давайте посмотрим, что предлагают модные дома.

Мода 2021: какие украшения будут в тренде?

Серьги

Чтобы выглядеть стильно в год Белого Металлического Быка нужно лишь капелька фантазии, ведь дизайнеры предлагают много вариантов. В 2021 год переходит тренд на моно -, ассиметричные серьги и каффы. И добавляется тренд на серьги с фирменными логотипами. Для особых случаев дизайнеры предлагают обратить внимание на шандельеры – удлиненные массивные серьги, часто с обилием деталей. Помни, что эти разновидности сережек притягивают к себе повышенное внимание. Будь осторожна при стайлинге лука, чтобы не перестараться.

Цепи

Цепи в разнообразных вариантах не утрачивают актуальности. Они могут быть массивными или тонкими, короткими или длинными. Чокер из цепей рекомендуется носить под воротником рубашки. Если вам больше по душе длинные цепи (роуп) – миксуйте их между собой. В моду возвращаются подвески. На ваш вкус вы можете добавлять на цепи от одного до нескольких элементов, чтобы сделать образ более интересным.

Жемчуг

От жемчуга все сходили с ума в прошлом году. В 2021 его станет еще больше. Длинные нити из жемчуга, серьги из этого материала, даже топы, созданные из жемчуга… Посмотрите, какие интересные варианты предлагают дизайнеры.

Уверены, что вы нашли свой любимый вариант украшений и уже продумали несколько стильных образов для разных событий. Не бойтесь экспериментировать!

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