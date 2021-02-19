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Лунный календарь стрижек на февраль 2021: когда лучше ухаживать за волосами

Лунный календарь стрижек на февраль 2021

Лунный календарь стрижек на февраль 2021 уже есть на сайте Нового канала! Говорят, что февраль будет идеальным месяцем, ведь начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье, то есть, идеально растянут на четыре недели. Но это не значит, что каждый из этих дней будет благоприятным для стрижки или окраски волос. В таких бьюти-делах важно ориентироваться на лунный календарь стрижек на февраль 2021.

Лунный календарь на февраль 2021: когда стричь волосы

1, 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 февраля 2021 года – благоприятны дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на февраль 2021-го показывает, что в этом месяце хороших дней для изменения длины не так много. Поэтому нужно тщательно планировать свой поход к парикмахеру, ведь мест будет меньше. В эти дни стрижка принесет хорошие эмоции, подарит уверенность и заложит фундамент для позитивных изменений в этом году.

Лунный календарь на февраль 2021: когда не стоит стричь волосы

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 февраля 2021 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на февраль 2021, лучше не планировать подстригать волосы в эти дни. Даже подравнять кончики можно будет неудачно. Возможно, ты с мастером разойдешься в понимании того, что такое немного, и останешься без драгоценных сантиметров. Хорошим вариантом в такие дни будет просто сделать укладку, чтобы поднять настроение, или провести уходовые процедуры для оздоровления и улучшения состояния волос.

Лунный календарь на февраль 2021: когда красить волосы

8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23, 25 февраля 2021 года – благоприятные дни для окрашивания! Давно задумываешься об изменении цвета волос? Тогда продумывай варианты окраски, выбирай цвета и записывайся к колористу. Ведь профессионал лучше справится с покраской, чем ты сама или с помощью подружки в домашних условиях. Даже если красишься в благоприятные дни, помни, что делать все нужно строго по технологии. За один час блонд не получится!

Лунный календарь на февраль 2021: когда не стоит красить волосы

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 февраля 2021 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Забудь о покраске в эти дни. Есть большая вероятность пережечь волосы или получить не тот цвет. К тому же, в материальном плане изменение цвета волос в эти дни не принесет ничего хорошего, а поток положительной энергии уменьшится.

Фото: istock

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