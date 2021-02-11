Лунный календарь стрижек на февраль 2021 уже есть на сайте Нового канала! Говорят, что февраль будет идеальным месяцем, ведь начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье, то есть, идеально растянут на четыре недели. Но это не значит, что каждый из этих дней будет благоприятным для стрижки или окраски волос. В таких бьюти-делах важно ориентироваться на лунный календарь стрижек на февраль 2021.

Лунный календарь на февраль 2021: когда стричь волосы

1, 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 февраля 2021 года – благоприятны дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на февраль 2021-го показывает, что в этом месяце хороших дней для изменения длины не так много. Поэтому нужно тщательно планировать свой поход к парикмахеру, ведь мест будет меньше. В эти дни стрижка принесет хорошие эмоции, подарит уверенность и заложит фундамент для позитивных изменений в этом году.

Лунный календарь на февраль 2021: когда не стоит стричь волосы

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 февраля 2021 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на февраль 2021, лучше не планировать подстригать волосы в эти дни. Даже подравнять кончики можно будет неудачно. Возможно, ты с мастером разойдешься в понимании того, что такое немного, и останешься без драгоценных сантиметров. Хорошим вариантом в такие дни будет просто сделать укладку, чтобы поднять настроение, или провести уходовые процедуры для оздоровления и улучшения состояния волос.

Лунный календарь на февраль 2021: когда красить волосы

8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23, 25 февраля 2021 года – благоприятные дни для окрашивания! Давно задумываешься об изменении цвета волос? Тогда продумывай варианты окраски, выбирай цвета и записывайся к колористу. Ведь профессионал лучше справится с покраской, чем ты сама или с помощью подружки в домашних условиях. Даже если красишься в благоприятные дни, помни, что делать все нужно строго по технологии. За один час блонд не получится!

Лунный календарь на февраль 2021: когда не стоит красить волосы

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 февраля 2021 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Забудь о покраске в эти дни. Есть большая вероятность пережечь волосы или получить не тот цвет. К тому же, в материальном плане изменение цвета волос в эти дни не принесет ничего хорошего, а поток положительной энергии уменьшится.

Фото: istock

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