Обувь – одна из важнейших частей гардероба любой девушки. Ведь она раскрывает секреты жизни своей обладательницы. Например, кроссовки говорят о практичности, а высокий каблук – о готовности терпеть, лишь бы выглядеть на все сто. Ежегодно модные дизайнеры удивляют нас новыми тенденциями в обуви на все сезоны. Поэтому если ты считаешь себя такой же любительницей обуви, как известная Кэрри Брэдшоу из «Секс в большом городе», то просто обязана знать, что именно будет актуально в 2021 году. Новый канал собрал для тебя самые модные обувные тренды 2021.

Модная обувь зима-весна 2021

Балетки

Если ты думала, что после 2000-х балетки больше не актуальны, то ошиблась. Ведь мода на них снова возродилась. Конечно, этот вид обуви прошел модернизацию, чтобы снова оказаться на подиумах модных дизайнеров и в шкафах модниц. Например, помимо привычного для всех круглого, популярным стал вытянутый прямоугольный носок.

Банты и ленты

Банты и ленты – аксессуары, которые можно использовать не только в одежде и волосах. Они добавляют обуви женственности и элегантности. Даже самые грубые осенние сапоги могут стать «легче», если зашнуровать их лентой. А кожаные бантики – интересный акцент на любой обуви. Это доказывают осенние сапоги из коллекции Salvatore Ferragamo.

Кроссовки

Представить свою жизнь без двадцатой пары кроссовок сейчас просто нереально. Модные дизайнеры это понимают, а потому предлагают и свое видение практичной обуви. На модных показах можно увидеть любые варианты – от культовых dad shoes до ugly sneakers и хайтопов.

Высокие сапоги

Помнишь высокие сапоги своей мамы? Можешь ориентироваться на них при выборе. Ведь цикличность моды вновь вернула в обращение высокие сапоги. Сапоги-чулки и ботфорты представили в своих осенне-зимних образах Saint Laurent и Valentino.

Металлик

Яркий стиль диско 80-х повлиял на то, что металлик стал трендовым в этом году. Поэтому было логично использовать его и в обуви. В холодное время года металлик добавляет обуви универсальности и легко сочетается со всеми базовыми оттенками в гардеробе.

Цветная кожа

Классика классикой, но без цветной кожаной обуви в этом году просто нельзя обойтись. Не ограничивайте себя черным и оттенками коричневого. Попробуй темный зеленый или бордовый или же поэкспериментируй с более яркой палитрой.

Челси

Челси были одной из самых популярных моделей сапожек последние несколько лет. Но в этом сезоне они претерпели трансформацию. Теперь челси подняли на платформу, что сделало их еще более универсальніми. Ведь теперь в них можно и в дождь, и в снег.

Цепи

Цепи стали самым актуальным акцентом в сезоне осень-зима 2020/2021. Они хорошо выглядели как на сумках, так и на обуви. Сапоги и туфли с различными цепочками можно увидеть в коллекциях Burberry, Off-White, Sacai, Nº21.

Kitten heels

Хочется, чтобы было удобно, но без каблуков грустишь? Тогда твой идеальный вариант – мини-каблук kitten heel. Он был популярен и раньше – в 2000-х, а теперь вновь вернулся на подиумы, а, значит, и на улицы.

Модная обувь весна-лето 2021

Вестерн

В этом сезоне тематика вестерна продолжается. Она появилась в коллекциях модных брендов в ботинках в ковбойском стиле Zimmermann. Blumarine показали сапоги с блестящей бахромой. Ставку на Дикий Запад сделали и в Isabel Marant. А Koche с элементами стиля вестерн продемонстрировали биркеншток.

Босоножки и сланцы в стиле нулевых

Следующее лето дизайнеры не представляют без босоножек и сандалий на плоской ходу. Лаконичные сандалии для деловых ансамблей в коллекции Eudon Choi. Такие же предлагает и бренд Coperni. А Maison Bent представили босоножки из нулевых в стиле Кэрри Брэдшоу.

Вьетнамки

Думаешь, что вьетнамки – это пережиток прошлого и вообще дурной вкус? Модные дизайнеры доказывают обратное. Tom Ford и Staud представили модели с дутыми перемычками. У David Koma представлены изящные вьетнамки на каждый день.

Обувь на платформе

Босоножки на платформе тоже возвращаются в моду. Забудь о тонком каблуке и стань выше благодаря платформе в 2021 году. Такие есть в коллекциях Ulla Johnson и Versace.

Фото – vogue.com

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