Макияж 2021: модные тенденции весна-лето

На весну-лето этого года делают ставки все модницы и любительницы макияжа. Они надеются, что карантин наконец закончится, и можно будет показать свои непревзойденные макияжи. Именно поэтому на сезон весна-лето 2021 в моду вводят яркие акценты в мейкапе, в частности, жирные стрелки, смоки айс и яркие губы. Давай подробнее разберемся с тенденциями в макияже на весну-лето 2021 года.

Макияж 2021: Драматический взгляд

За целый год ношения масок акцент в макияже сместился с губ на глаза. Все стремятся подчеркнуть их красоту, показать длинные ресницы, густые брови и вообще привлечь внимание к тому самому «зеркалу души». В 2021 году глаза предлагают выделять радикально, а именно с помощью черного цвета. Вариации могут быть разными: от жирной стрелки, насыщенного смоки айс до оверлайна всего глаза. Но с этим трендом нужно быть осторожной, ведь черный цвет может сделать глаза визуально меньше. Хорошими примерами послужат выделенные черным глаза у Batsheva, Alice + Olivia, Dior и Giambattista Valli, а также театральные стрелки Клеопатры в Valentino. Для более мягких примеров взгляните на дымчато-серое матовое оформление Лючии Пики для Chanel Rosetta Getty.

Макияж 2021 Розовый цвет

Если планируешь носить мономакияж, тогда в 2021 году базовым цветом лучше выбрать розовый. Ультрамодным цветом станет фуксия. С помощью этого цвета можно сделать любой вариант мейка и расставить желаемые акценты. К тому же, этот цвет придаст твоему лицу свежести.

Макияж 2021: Теплые оттенки румян

Да, розовый цвет в моде, но в ежедневном макияже 2021 лучше использовать теплые оттенки румян. Они придадут естественности и изысканности твоему мейку. Важно использовать бежевые и персиковые цвета без рыжего подтона. Макияж весна-лето 2021 стремится подчеркнуть нежность и теплоту образа, изысканность и женственность.

Макияж 2021: Голая кожа

Одним из главных трендов этого года является голая кожа, то есть, максимально чистая, с ровным тоном. Визажисты советуют уделить больше внимания уходу за кожей, чтобы восстановить природное сияние после долгого ношения маски. Используйте легкий тон, который будет незаметно лежать на коже, но замаскирует мелкие недостатки и неровности. Стремитесь к образу Паломы Эльсессер на шоу Marni, Анны Эверс на шоу Etro и девушек на показах Victoria Beckham, Supriya Lele, Burberry и Rodarte.

Макияж 2021: Ярко-красные губы

И хотя из-за пандемии коронавируса и ношения маски акценты в макияже сместились с губ на глаза, о помаде никто не забыл. Интересный факт: даже нося маску, большинство девушек до сих пор ярко красят губы. Это еще раз доказывает, что макияж женщины делают для себя, а не для кого-то другого. В 2021 году в моде будут смелые ярко-красные губы, которые придадут уверенности, настроения и энергии. Именно такой макияж продемонстрировали на своих моделях Dolce&Gabbana и Vivienne Westwood.

Фото: IStock, vogue.com

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