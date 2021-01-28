Модні хустки 2021: Який вибрати, з чим носити, як зав’язувати

Мода циклична, и в этой индустрии как нельзя лучше работает всем знакомая поговорка: «Новое – это хорошо забытое старое». Не просто так многие образы из актуальных коллекций именитых мировых дизайнеров напоминают луки наших родителей, а то и бабушек-дедушек на старых фото. То, что было популярно десятки лет назад, возвращается: брюки-клёш, воротники-стойки, мелкий цветочный узор и крупный горох – эти тенденции завоевывают подиумы уже не первый сезон. А осенью 2020 в топы «ворвался» новый тренд, правильнее сказать, скорее обновленный – большие платки, которые повязывают на голову или набрасывают на плечи.

Но если раньше, по большей части, платки вязались из пряжи или шились из различных тканей – шелк, шерсть, батик, то сейчас их делают из более разнообразных современных материалов, например, тенсела и эко-кожи.

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Платки сегодня можно увидеть в коллекциях многих известных брендов. Так, например, легкие модели стали одним из ключевых акцентов Ready-To-Wear Fall 2020 Dior.

Косынки также стали частью образов новых коллекций Saint Laurent и модного дома Brock Collection.

А финалистка «Супер Топ-модель по-украински» Даша Майстренко запустила свой бренд платков O.DARKI, и презентовала утепленные модели трендового аксессуара из эко-кожи и шерсти, с цветочными принтами и необычными фактурами.

С чем носить модные платки?

Платки идеально сочетаются практически с любым образом. Они одинаково стильно будут смотреться, как с кожаной курточкой, так и объемным «дутиком» оверсайз и строгим драповым пальто. Платок можно набросить на плечи наверх классического костюма, платья в стиле casual, а некоторые даже весьма успешно сочетают этот аксессуар с трендовым луками в стиле спорт-шик.

Как завязывать и носить платок?

Есть много различных способов завязать платок, от классической версии – под подбородком на один узелок, оставив длинные концы свободными, до максимально утепленной версии, с тщательно закрепленными в замот «хвостиками».

В целом, платок можно и вовсе не завязывать, лишь слегка набросить на голову, спустив на затылок, или же на плечи, используя как накидку или шаль.

Так что проявите фантазию, экспериментируйте с разными вариациями, сочетайте с разными луками, и вот увидите, вы полюбите стильные платки так же, как и мы!

Фото: Vogue.com, IStock

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