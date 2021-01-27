Какой шампунь выбрать, стоит ли использовать бальзам, и какой вариант термозащиты подходит твоим волосам? На эти и другие вопросы G.SPACE ответила стилист причесок, бьюти-блогер Настя Золотая. Она рассказала, как ухаживать за волосами правильно, и какие средства необходимо при этом использовать.

– Как человек, который каждый день делает себе укладки, я просто не могу обойтись без спецсредств, чтобы волосы выглядели красиво. Первое, с чего мы начинаем, – это правильная мойка волос. Что для этого нужно?

Шампунь! Девочки, шампуни лучше выбирать профессиональные, не надо экономить на себе! Волосы моем шампунем обязательно два раза: первый раз мы смываем грязь, которая образовалась на волосах, а второй раз хорошо промываем пряди, чтобы они как можно дольше оставались чистыми.

После этого используем бальзам. Чтобы он подействовал, и твоя шевелюра стала мягкой и шелковистой, как в рекламе, нужно волосы слегка отжать в полотенце, и только потом наносить на них бальзам. Делать это нужно от середины длины волос и уделить при этом максимальное внимание кончикам, которые особенно склонны к пересушиванию. Поэтому наносим бальзам и оставляем его минут на пять, чтобы впитался.

Уход за кончиками очень важен, поэтому ему нужно уделить максимальное внимание. Для этого лучше всего использовать масла для волос. Я советую попробовать разные бренды и выбрать в результате то средство, которое подходит именно вам и вашим волосам.

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– Также в вашей косметичке обязательно должна быть термозащита. Это очень важно! Когда мы пользуемся фенами, плойками, утюжкам – это все портит наши волосы. И чтобы они оставались шелковистыми и красивыми, нужно регулярно использовать термозащиту. Она бывает разная, но я советую выбрать легкий вариант – в спрее, который не пересушивает волосы. Это средство можно наносить как на мокрые, так и на сухие локоны, чтобы они как можно меньше подвергались воздействию высоких температур и оставались здоровыми.

– Еще одна важная деталь – это расческа. Она должна быть хорошего качества и с мягкой щетиной, чтобы не травмировала и не вырывала волосы. Мы же бережем каждый волосок и старательно их отращиваем. Так что запоминайте эти советы, они вам очень пригодятся. И ваши волосы будут выглядеть великолепно!

Video: Как ухаживать за волосами? Советы стилиста Насти Золотой Как ухаживать за волосами? Как мыть голову и какой шампунь выбрать? Какие средства для ухода за волосами стоит использовать. Стилист Настя Золотая рассказала, как правильно ухаживать за волосами

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