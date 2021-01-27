Как ухаживать за ресницами, какие средства от выпадения ресниц лучше, выпадают ресницы – что делать? Хорошее состояние ресниц – это комплексная работа: и правильный уход, и полезный рацион, и специальные средства для их роста. Узнай, как правильно ухаживать за ресницами в материале.

Косметика

Основной причиной выпадения ресниц, как уверяют врачи-трихологи, является дешевая косметика и «тяжелый» макияж. Поэтому, прежде всего, замени ее на более качественную. Если же ты привыкла засыпать, не смывая макияж, не удивляйся избыточному выпадению ресниц!

Средства для снятия макияжа

В уходе за кожей и ресницами очень важным этапом является очищение. Не используй для удаления косметики обычное мыло, лучше купи специальное молочко или лосьон.

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Чтобы смыть водостойкую тушь, воспользуйся очищенным косметическим вазелином.

Масла для ухода за ресницами

Чтобы предотвратить выпадение ресниц, используй натуральные масла с витаминными добавками. Самым доступным является касторовое масло, оно не только укрепляет, но и способствует росту. Также можно использовать репейное, персиковое и миндальное масла. Наносить их следует предварительно вымытой щеточкой для туши, слегка массируя.

Защита ресниц

Перед нанесением туши обработай ресницы специальными гелями. Они не только обеспечат защиту, но и наполнят твои ресницы кератином, витамином С и другими биологически активными компонентами.

Лечение изнутри

только местными средствами недостаток витаминов не восполнишь. Нужно добавить в свой рацион питания продукты с высоким содержанием витаминов группы В, витаминов А, С и Е.

Существует много методов для сохранения красоты твоих глаз, но при чрезмерном выпадении ресниц следует обратиться к врачу и выяснить причину! Всегда лучше предупредить глобальную проблему, правда?

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