Джинсы стали обязательным элементом гардероба в современном мире. Кажется, они просто незаменимы. Вариативность моделей настолько большая, что позволяет стилизовать джинсы под разные образы. В зависимости от пошива, они будут уместны и в походе, и на свидании, и на работе, и во время прогулки по городу. Какие тренды диктует нам мода 2021? В этом материале мы расскажем о том, какие именно джинсы актуальны в 2021. Но есть одна деталь, которая повторяется в большинстве трендов – отворот.

Широки джинсы

Victoria Beckham, Chloé, Christian Dior, Balenciaga и другие модные дома предлагают обратить внимание на джинсы свободного кроя. Такая модель брюк добавит в образ немного небрежности и легкости. И будет отлично смотреться с топом и жакетом, гольфиком или объемным свитером.

Пэчворк

Пэчворк – это техника создания вещей из лоскутков разной ткани. Любители эклектики будут довольны, ведь джинсы, сшитые в этом стиле, предполагают сочетание тканей разных цветов и фактур. Даже с добавлением трикотажа поверх или вместо некоторых кусочков денима. Такой вариант брюк будет очень активным элементом образа сам по себе. Поэтому модели-пэчворк лучше сочетать со спокойным верхом.

Клеш

Клеш может разнообразить гардероб деловых женщин. Ведь джинсы такой модели не будут казаться неуместными во время деловых встреч, и сделают образ не таким скучным. Клеш будет уместен и в повседневной жизни. Вместе с топом, свитшотом или жакетом.

Рваные

Джинсы с разрезами, рваными краями или потертостями никуда не исчезают. Вариантов этих моделей настолько много, что каждая модница найдет идеальный вариант под свой тип фигуры. Не забывайте, тренды трендами, но главное, чтобы брюки на вас идеально сидели.

Принты

Однотонные джинсы – это классика, но скучная классика. Мода 2021 года предлагает поиграть с принтами. Это могут быть надписи, рисунки, флора, фауна, лица, да все что угодно. Но не перестарайтесь с активными принтами, ведь они будут притягивать все внимание окружающих на себя. Если их будет слишком много, то модный тренд превратиться в модный провал. Вот как дизайнеры предлагают нам носить джинсы с принтом.

И совет напоследок, не гонитесь за трендами, если они вам не к лицу. А при покупке вещей не забывайте учитывать свой тип фигуры и типаж. Удачного шопинга!

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