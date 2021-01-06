Какой будет Украинская Неделя моды в новом сезоне: Подробности и даты
Ukrainian Fashion Week No season 2021 состоится с 5 по 8 февраля в Мыстецьком Арсенале, в phygital-формате.
Организаторы объявили, что в новом сезоне главная цель ‒ изобрести и использовать формат, в котором UFW будет максимально полезным для украинских дизайнеров в это особенное время. Вновь не будет сезона
Для дизайнеров будет создано полностью оборудованное для съемок пространство, согласно Программе UFW пройдут трансляции показов, а на съемочную площадку будут приглашены аккредитованные издания.
Онлайн-трансляция Ukrainian Fashion Week No season 2021 включит в себя не только показы, которые будут отсняты в Мыстецьком Арсенале, но и видео/диджитал-презентации дизайнеров, подготовленные брендами для Недели моды.
Онлайн-трансляция Ukrainian Fashion Week No season 2021 будет осуществляться на медиасервисе MEGOGO.
Креативным директором трансляции станет Игорь Стеколенко, режиссер кино, режиссер fashion, музыкальных и рекламных видео. Работы Игоря были отмечены на многих престижных международных фестивалях fashion-фильмов, среди которых Australian Fashion Film Awards и Berlin Fashion Film Festival. Соучредитель студии BURO Creative Lab.
Новый мир. Новый сезон. Новый формат.
– Сегодня мы все обязаны принимать сложные решения и самое главное ‒ находить силы и вдохновение для создания нового, – уверены организаторы Украинской недели моды.
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