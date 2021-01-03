Как сделать маникюр в домашних условиях? 10 секретов

Сделать маникюр в домашних условиях – задача не из простых. Жизнь современной девушки настолько насыщенная, что порой времени не хватает даже на обед! Что уж тут говорить о посещениях салонов красоты! Часто нам приходится самостоятельно справляться с кутикулой, придумывать новые техники нанесения лака на правую руку и тщательно мониторить модные новости в поисках трендовых расцветок. Не все знают, что существуют правила создания маникюра, которые помогут тебе значительно сэкономить время и нервы.

Маникюр в домашних условиях

Выбор пилочки! Это, пожалуй, один из самых важных инструментов для маникюра. Если у тебя крепкие ногти, выбери пилочку с песочным или сапфировым напылением. Для тонких и ломких ногтей лучше использовать мелкозернистую пилку, полукруглой формы.

Нужно так же помнить, что подпиливать можно только сухие ногти, влажные от этого начнут расслаиваться. Подпиливающие движения должны быть в одном направлении – от кончика ногтя к его лунке!

можно только сухие ногти, влажные от этого начнут расслаиваться. Подпиливающие движения должны быть в одном направлении – от кончика ногтя к его лунке! Выбирай правильную форму ногтя! С широкой ладонью гармонично смотрятся ногти средней длины и квадратной формы. В остальных случаях тебе подойдет классический «овал».

Укрепить ногти поможет… морская соль! Сделай теплую ванночку для рук с 2-3 столовыми ложками морской соли, и опусти в воду пальчики на 10-15 минут. Для смягчения кожи можешь добавить несколько капель оливкового масла.

поможет… морская соль! Сделай теплую ванночку для рук с 2-3 столовыми ложками морской соли, и опусти в воду пальчики на 10-15 минут. Для смягчения кожи можешь добавить несколько капель оливкового масла. Убираем кутикулу без ножниц. В последнее время все более популярен «необрезной» европейский метод. Специальной жидкостью покрываем кутикулу, и через 5 минут деревянной палочкой удаляем ее.

МАНИКЮР 2020: модные тенденции и идеи на весь год

Специальное средство можно заменить любым маслом, только перед этим обязательно нужно хорошо распарить руки в ванночке.

Не игнорируй базовое покрытие ! Основа под лак питает корень ногтя и не дает лаку разрушать ногтевую пластину, предотвращает изменение цвета ногтя и выравнивает неровности на ногтях. А это важно для аккуратного маникюра, правда?

! Основа под лак питает корень ногтя и не дает лаку разрушать ногтевую пластину, предотвращает изменение цвета ногтя и выравнивает неровности на ногтях. А это важно для аккуратного маникюра, правда? Выбираем лак! Ногти с неровной поверхностью не стоит покрывать перламутровым лаком – так дефекты станут еще заметнее! Зато перламутровые и светлые лаки зрительно удлинят короткие ноготки.

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Чтобы визуально сузить широкие ногти, их краешки следует оставлять бесцветными, покрывая цветным лаком только середину! Широкое основание ногтя тоже не закрашивается полностью. Больше двух слоев наносить не стоит, иначе лак легко потом будет отколупываться.

Маленький лайфхак: чтобы лаковое покрытие держалось дольше, нужно наносить его на теплые согретые руки!

нужно наносить его на теплые согретые руки! Выбирая цвет маникюра, ориентируйся на свежие тренды мира моды! Например, на сайте pantone.com ты всегда сможешь найти самые топовые сочетания сезона.

Запомни эти простые правила, и маникюр перестанет забирать у тебя так много времени как прежде! Лак будет держаться намного дольше, а ручки всегда будут мягкими и ухоженными.

Фото: IStock

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