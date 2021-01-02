как похудеть после праздников

Застолье на праздники, постоянные перекусы во время карантина … и вот весы показывают дополнительные килограммы. Что делать, чтобы не полнеть дома? Читай в материале, как сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья.

Самое главное – это запастись терпением! От лишних сантиметров и килограммов, набранных во время карантина и праздников, избавиться не так просто и не так быстро, как хотелось бы. Организм, привыкший за последнее время к калорийной пище, не стоит травмировать кардинальным изменением рациона питания. Именно поэтому не садитесь на жесткие диеты, не устраивайте голодовку. Все нужно делать постепенно! Лучше перейти на здоровое правильное питание и тогда лишние килограммы исчезнут сами.

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Обрати внимание на еду, которая восстанавливает и успокаивает желудок: овощные супы, каши на молоке и воде. Не забывай и о свежих овощах! А вот от фруктов стоит временно отказаться или заменить их сухофруктами. Лучше исключить из рациона жирную свинину и говядину и добавить куриное филе и нежирную рыбу, ограничить потребление чая и кофе. В период восстановления твой организм будет потреблять много жидкости, поэтому позаботься о том, чтобы бутылочка с питьевой водой всегда была под рукой.

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Для похудения используют и разгрузочные дни, но с ними надо быть осторожными. В любом случае не «садись на кефир» и воду. Так ты только усилишь стресс для организма. Как компромиссный вариант – устрой «монодиету» на один день. Это значит, что можно есть какой-то один продукт, в идеале – фрукт. Такая диета поможет организму восстановиться после перееданий и надолго зарядит витаминами. Наиболее полезны для однодневной «монодиеты» мандарины, зеленые яблоки или киви.

Конечно, вес увеличится, если есть и не двигаться. Спорт встряхнет организм и добавит энергии. Есть множество упражнений для эффективных тренировок дома. Об комплексы для рук, пресса и ягодиц ты знаешь. Если лень взвалила на диван и желание полноценно тренироваться нету, советуем делать хоть зарядку – разминку. Но и со спортом стоит знать границу, чтобы не травмировать мышцы, которые отвыкли от физических нагрузок. Начни с ¼ своего привычного нагрузки, затем поработай в полсилы, и уже с третьего занятия можешь тренироваться в обычном для тебя ритме! Поверь, так ты быстрее вернешься в форму!

Вот и все секреты! Конечно, избавиться от «праздничных и карантинных» килограммов гораздо сложнее, чем их набрать, однако через несколько недель правильного питания и тренировок ты легко восстановишь форму и чувствовать себя комфортно! Удачи!

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