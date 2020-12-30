Праздник приближается! А это значит, что пора выбирать свой трендовый макияж на Новый год 2021! Мы подготовили для тебя идеи, которые легко самостоятельно воплотить. Вдохновляйся нашей подборкой.

Новый год – это едва ли не единственный праздник, когда блестки и глиттер в макияже будут точно выглядеть уместно. В 2021 актуальными будут серебро или золото. Смело позволь себе сиять в новогоднюю ночь.

ТОП-5 вариантов макияжа на Новый год 2021

1. Яркие глаза. Новогодняя ночь – отличный повод для смоки-айс или глиттерных теней. Можно также попробовать накрасить глаза дуохромными тенями, которые будут красиво переливаться под светом гирлянд и бенгальских огней. Чем больше блеска, тем лучше!

2. Блестящая жидкая подводка для глаз. Стрелки допустимы любого цвета, главное – чтобы они сверкали. Это может быть легкий отблеск металлического финиша или более яркие отдельные блестки.

3. Пайетки. С помощью них можно создать уникальные узоры на лице и теле. Например, сделать «веснушки» с помощью звездочек или сердечек. В Новогоднюю ночь такой макияж непременно привлечет внимание и выделит тебя в компании. А какие будут фото!

4. Сияющая кожа – еще одна идея для новогоднего мейка. Но сияние кожи в макияже должно быть деликатным, поэтому не стоит наносить много хайлайтера или стробинга. Добавь сияние на выступающие части лица, а также не забудь о ключицах и декольте!

5. Золотые губы. Здесь есть несколько замечательных вариантов, но все зависит от макияжа глаз. Если ты делала акцент на глаза, то лучше добавить на губы легкий золотистый блеск. Но если обошлась только стрелками, то губы можно полностью покрыть золотыми блестками или золотой жидкой помадой с металлическим финишем.

Выбирай свой макияж на Новый год 2021 и сияй ярко!

Фото: IStock

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