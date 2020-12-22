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22 декабря
Маникюр 2020: идеи матового дизайна в фото
На самоизоляции многие научились и шеллак снимать, и обрезной маникюр дома делать. Но с послаблением карантина появилась возможность посетить салон красоты. Какой же дизайн ногтей сделать, если цветочный надоел, ярких цветов не хочется, да и глянцевый маникюр уже приелся? Обрати внимание на матовый! Да, на ногтях не будет привычного блеска. Но, согласись, это только добавляет шарма. Чтобы сделать матовый маникюр достаточно лишь завершить процедуру матовым покрытием.
А что конкретно сделать – смотри в фото. Специально для тебя мы подобрали варианты со всего мира.
Надеемся, что ты выбрала дизайн по душе. А если еще сомневаешься – узнай побольше, какие
тренды 2020 года сейчас царят в нейл-дизайне.
Фото – iStock