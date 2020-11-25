Новый год 2021 уже на носу! А это значит – пришло время подбирать идеальный образ для празднования. Наши рекомендации помогут тебе притянуть удачу и успех на весь год – год Белый Металлический Бык! А сегодня рассказываем, в чем встречать Новый год 2021 – рекомендации по знакам зодиака ищи далее в материале

В чем встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Овны, Львы, Тельцы

Твой идеальный вариант наряда для празднования Нового года 2021 – платье. Будь элегантной, яркой и роскошной! Хочешь понравиться не только окружающим, но и тотемному животному года – Белому Металлическому Быку? Тогда надень на праздник облегающее платье в пол металлического оттенка. Это цвет понравится Белому Быку, и она щедро одарит тебя удачей. А дополнительный акцент в виде разреза до бедра или выреза на спине только усилит «привлекающий» эффект!

В чем встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Стрельцы, Девы, Козероги

Глубокое декольте и мини-юбки – табу! Если хочешь, чтобы 2021 прошел удачно, на празднование Нового года тебе стоит надеть струящуюся юбку миди и подобрать к ней стильный топ. Цвета могут быть разные, это зависит от того, что ты хочешь получить в новом году. Надеешься на рост доходов? Тогда твой цвет – белый! Мечтаешь о настоящей любви? Смело надевай светло-серые оттенки!

В чем встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Близнецы, Весы, Водолеи

Легкие воздушные блузки из атласа или люрекса – отличный вариант для празднования Нового года 2021! Они и символу года – Белому Металлическому Быку – понравятся, и помогут создать стильный образ. Сочетать эти блузки лучше с укороченными зауженными брюками или струящими юбками. А клатчи, украшенные стразами, пайетками или бисером послужат универсальным дополнением любого праздничного образа!

В чем встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Раки, Скорпионы, Рыбы

Водным знакам зодиака для празднования Нового года 2021 лучше выбирать короткие платья. Дополнить образ можно тонким поясом, который выгодно подчеркнет талию. Если твой наряд будет подобран в соответствии с тем, что будет в тренде осенью и зимой 2021, Белый Металлический Быку наградит тебя просто сверхъестественным везением! Обращай также внимание на оригинальные детали в образе. Например, подбери элегантные прозрачные перчатки со стразами (до локтя и выше) или яркую брошь необычной формы.

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