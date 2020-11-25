Маникюр 2021: тренды и идеи на весь год

Уже начала поиск нового маникюра на 2021? Тогда это материал точно для тебя. Достаточно страдать, мы точно щнаемо, цвета, формы и дизайны будут трендовыми в маникюре 2021 давай разбираться вместе!

Маникюр 2021: Модные оттенки по версии Pantone

Институт цвета Pantone определился с модными оттенками на сезон весна-лето 2021. Палитра состоит из золотисто-оранжевого Marigold, небесного Cerulean, коричневого Rust, солнечно-желтого Illuminating, глубоко-синего French Blue, зеленого Green Ash, кораллового Burnt Coral и других ярких цветов. Мол, за время пандемии люди устали и хотят больше ярких оттенков.

– Предлагая ряд оттенков, иллюстрирующих природу, цвета для весны-лета 2021 подчеркивают наше стремление к гибкости цвета. Эти оттенки наполнены настоящей аутентичностью, которая приобретает все большее значение, сочетают комфорт и спокойствие с энергией, которая вдохновляет и поднимает настроение, – рассказала исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Ориентируясь на Pantone весна-лето 2021 можно подобрать и свой цвет маникюра.

Маникюр 2021 Модная форма ногтей

Конечно, длину и форму ногтей лучше выбирать индивидуально, ориентируясь на личные предпочтения и удобство. Но каждый год появляются формы ногтей, которые являются трендовыми. Так, модным маникюром 2021 года считают миндалевидную форму и скошенный квадрат. Первая подойдет тем, кто придерживается более классического и элегантного образа. Но если поэкспериментировать с длиной, то можно превратиться и в Карди Би. Более смелые модницы могут попробовать форму скошенного квадрата, которую также называют lipstick nails. Она появилась в нейл-индустрии еще год назад, но популярность начали набирать лишь сейчас. А все потому, что западные дизайнеры использовали форму скошенного квадрата для маникюра своих моделей на показах.

Маникюр 2021: Модный дизайн ногтей

В маникюре девушки делятся на два типа: без дизайна и «надо что-то нарисовать или наклеить». Трендовыми дизайнами маникюра 2021 станут абстрактная роспись из акварельных мазков, геометрические узоры и микс стилей. Нюд и матовое покрытие всегда будут оставаться актуальными. Среди популярных дизайнов, которые должны стать трендовыми в 2021 году, – горошек, прозрачный френч, «желейные ногти» и розовый кварц.

Выбирай собственные цвет, форму и дизайн и записывайся к своему мастеру маникюра! Новогоднюю запись открывают очень рано, а входить в новый год нужно стильно.

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