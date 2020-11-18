ОСЕННИЙ МАКИЯЖ 2020: Модные тренды

Этой осенью забудь про скромный макияж! В тренде – яркие акценты, стрелки и красочные тени. Макияж осени 2020 – это смелость, дерзость и сочность. Мы собрали для тебя самые актуальные и модные тренды в макияже: вдохновляйся и экспериментируй!

Губы

Этой осень забудь про четкий контур! Твои губки должны выглядеть так, будто ты только что целовалась. Слегка размазанная помада, эффект «обветренности» – вот то, что визажисты предлагают тебе попробовать в новом сезоне. Замени помаду модным тинтом: он ложится именно так, как требуют тренды макияжа осени 2020!

Среди всех цветов помад и тинтов отдай предпочтение бьюти-средствам сливовых и вишневых оттенков с блеском. Отложи на время матовые помадки и замени их глянцевыми.

Румяна

Пополни свою косметичку нежными розовыми румянами и наноси их широкой кистью не только на скулы, а и на виски, веки и даже лоб! Ванильный конфетно-цветочный образ дополни легким блеском и светло-коричневой тушью.

Глаза

Осенью 2020 на пике популярности стрелки. Если ты привыкла лайнером рисовать тонкую полоску по линии роста ресниц, пора совершенствовать свои навыки. Смело выводи жирную стрелку, растушевывай ее и придавай необычные изгибы. Такой смелый макияж – отличное решение для вечеринки! попробуй нанести тени под брови, а не на движущееся веко! Да, это кажется немного странным на первый взгляд, но на самом деле выглядит такой макияж очень стильно.

Брови

Чтобы твой макияж соответствовал трендам осени 2020, забудь про темные тени для бровей и контрастные карандаши. На пике популярности – натуральные светлые оттенки.

Но хочется напомнить тебе и о том, что следовать трендам, конечно, важно, но не стоит фанатично «примерять» их все.

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