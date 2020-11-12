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MUST HAVE: С чем носить кожаные куртки осенью 2020

кожаная куртка

Кожаная куртка – это вещь, которая никогда не выходит из моды. Как выбрать куртку на осень 2020 – читай в нашем материале уже сейчас.

Если говорить о кожаных куртках, то в этом сезоне на подиуме чаще всего можно встретить косухи. Только, в отличие от классического черного варианта, дизайнеры предпочли добавить цвета и представили в своих коллекциях красочные модели – красные, зеленые, синие, желтые.

выбрать кожаную куртку

Не вышли из моды и «кожанки» пастельных и пудровых оттенков. В них сочетается дерзость и нежность, поэтому такие модели отлично гармонируют с легкими платьями, туфельками и изящными шляпками.

модели кожаных курток 2020

Особый шик – светлые куртки из замши. Розовые, белые, бежевые – они отлично дополнят любой романтичный лук. А добавить яркости поможет красочный шейный платок.

трендовые кожанки 2020

Обрати внимание на кожаные куртки с патчами, блестками, пуговицами, пайетками и вышивкой, они выглядят очень стильно. Необычный декор превращает классическую «косуху» в настоящее произведение искусства!

Отличную комбинацию с такими моделями составят джинсы с завышенной талией и гранжевые ботинки. Впрочем, с классическими лодочками лук тоже получится очень яркий, просто более сдержанный.

тренды осень 2020

Традиционное сочетание черной кожаной куртки с узкими черными брючками-скинни уже много сезонов занимает лидирующую позицию. Дополни образ кроссовками и получишь крутой образ в стиле  street style, а если тебе хочется выглядеть максимально сексуально, обувай ботильоны на каблуке и нанеси на губы яркую красную помаду. Ни один парень не сможет пройти мимо!

косухи выбрать 2020

Розвести класичні звичні луки можна, обравши «шкірянку» over size із широкими плечима. Не варто застібати блискавки: така куртка має бути недбало накинутою на плечі. Із взуття віддай перевагу моделям на закаблуках, вони додадуть образові жіночності.

куртка косуха тренд

Есть еще одна популярная модель сезона – кожаная курточка «металлического» оттенка. Серебряная или золотая, она любой образ превратит в праздничный! Носить ее можно с чем угодно, она в любой комбинации смотрится стильно – как с черным маленьким платьем, так и с джинсами-бойфрендами.

куртка косуха тренд

Как видишь, этой осенью кожаная курточка – must have! Обрати внимание, чтобы молния была наискось – это главная отличительная черта настоящей «косухи». А цвет, декор, длину выбирай по вкусу – здесь прогадать невозможно!

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Фото: IStock

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