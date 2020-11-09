Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 уже есть на сайте Нового канала! Осень – время обновления, поэтому это идеальное время для смены имиджа. Можно сделать новую прическу или обновить форму любимой, а также покраситься в новый цвет или обновить свой привычный. Не всегда процедуры с волосами проходят удачно, так как влияние на них может повреждать их структуру. Также важное значение имеет энергетика и Луна, а именно ее фазы и знак зодиака, в котором она находится. Поэтому чтобы получить крутой результат, выберите правильный день в нашем лунном календаре стрижек на ноябрь 2020.

Лунный календарь на ноябрь 2020: когда стричь волосы

7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28 ноября 2020 – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 указывает, что именно эти дни хорошо подойдут для новой стрижки. Можно ризануты экстремальное каре или просто подровнять кончики. Любая стрижка пройдет удачно, волосы укрепится, улучшится его состояние, оно легче поддаваться укладке, прическа будет держать форму.

Лунный календарь на ноябрь 2020: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 ноября 2020 – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на ноябрь 2020, стоит забыть о любых манипуляции с длиной волос. Отложения ножницы, не звоним своему парикмахеру, а лучше сделай уходу процедуры дома. Чтобы результат был идеальным, стоит подождать и на идеальный день. Ведь стрижка в эти дни может сделать волосы непослушными, ломкими и сухими.

Лунный календарь на ноябрь 2020: когда красить волосы

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября 2020 – благоприятные дни для окрашивания волос ! В эти дни можно сделать любую окраску, но все же стоит придерживаться правильной технологии. За часы из брюнетки в пепельную блондинку превратиться нереально. Записывайся к мастеру, хорошо распланируете время, выбирай свой цвет и наслаждайся хорошим результатом в конце.

Лунный календарь на ноябрь 2020: когда не стоит красить волосы

5, 6, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 30 ноября 2020 – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Лучше не рисковать в эти дни и оставить волосы в покое. Даже если цвет немного вымылся; не поддавайся импульса, потому что ничего хорошего из того покраски не получится. Получишь не тот цвет, а как результат и не то настроение до следующего окрашивания.

Фото: istock

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