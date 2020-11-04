Кожаная куртка – это вещь, которая никогда не выходит из моды. Как выбрать куртку на осень 2020 – читай в нашем материале уже сейчас.

Если говорить о кожаных куртках, то в этом сезоне на подиуме чаще всего можно встретить косухи. Только, в отличие от классического черного варианта, дизайнеры предпочли добавить цвета и представили в своих коллекциях красочные модели – красные, зеленые, синие, желтые.

Не вышли из моды и «кожанки» пастельных и пудровых оттенков. В них сочетается дерзость и нежность, поэтому такие модели отлично гармонируют с легкими платьями, туфельками и изящными шляпками.

Особый шик – светлые куртки из замши. Розовые, белые, бежевые – они отлично дополнят любой романтичный лук. А добавить яркости поможет красочный шейный платок.

Обрати внимание на кожаные куртки с патчами, блестками, пуговицами, пайетками и вышивкой, они выглядят очень стильно. Необычный декор превращает классическую «косуху» в настоящее произведение искусства!

Отличную комбинацию с такими моделями составят джинсы с завышенной талией и гранжевые ботинки. Впрочем, с классическими лодочками лук тоже получится очень яркий, просто более сдержанный.

Традиционное сочетание черной кожаной куртки с узкими черными брючками-скинни уже много сезонов занимает лидирующую позицию. Дополни образ кроссовками и получишь крутой образ в стиле street style, а если тебе хочется выглядеть максимально сексуально, обувай ботильоны на каблуке и нанеси на губы яркую красную помаду. Ни один парень не сможет пройти мимо!

Розвести класичні звичні луки можна, обравши «шкірянку» over size із широкими плечима. Не варто застібати блискавки: така куртка має бути недбало накинутою на плечі. Із взуття віддай перевагу моделям на закаблуках, вони додадуть образові жіночності.

Есть еще одна популярная модель сезона – кожаная курточка «металлического» оттенка. Серебряная или золотая, она любой образ превратит в праздничный! Носить ее можно с чем угодно, она в любой комбинации смотрится стильно – как с черным маленьким платьем, так и с джинсами-бойфрендами.

Как видишь, этой осенью кожаная курточка – must have! Обрати внимание, чтобы молния была наискось – это главная отличительная черта настоящей «косухи». А цвет, декор, длину выбирай по вкусу – здесь прогадать невозможно!

Фото: IStock

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