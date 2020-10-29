как снять шеллак в домашних условиях

Как легко снять шеллак в домашних условиях? Лайфхаки
С каждым днем в косметической индустрии появляется все больше технологий, позволяющих максимально упростить уход за внешностью. К одной из таких относится гель-лак (шеллак) для ногтей. Среди представительниц прекрасного пола эта процедура пользуется огромной популярностью. И, бесспорно, главный ее плюс – создание прочного покрытия. Единственное, что может расстроить, так это то, что шеллак сложно снять без специальных средств. Процедура требует денег и времени. А что, если твой мастер по каким-то причинам не работает, а маникюр уже имеет совсем непрезентабельный вид?
Оказалось, что найти способ снятия шеллака самостоятельно не так-то сложно. Все необходимые инструменты есть дома у каждой девушки. Чтобы снять шеллак (гель-лак) в домашних условиях с наименьшим ущербом для ногтей, тебе понадобится:
- жидкость для снятия лака с ацетоном
- ватные диски
- фольга
- апельсиновая палочка для ногтей (ее можно заменить пушером — двухсторонним металлическим инструментом, предназначенным, чтобы отодвигать кутикулу)
- пилочка для шлифовки
- масло для кутикулы
- немного терпения 🙂
Итак, приступим к самой технике снятия шеллака.
Сперва хорошенько вымой руки с мылом. Это необходимо, чтобы обезжирить ногти и позволить ацентону «сработать». Затем в борьбу вступают ватки и фольга. Фольгу нужно разделить на небольшие кусочки, а ватные диски разрезать пополам.
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Смочи ватный диск ацетоном и оберни им ноготь. Чем плотнее прилегает ватка к ногтю, тем быстрее и качественнее растворится шеллак. Оберни каждый ноготь поверх ватного диска фольгой.
Такие «компрессы» следует держать 10-15 минут, слегка массируя при этом. По прошествии необходимого времени снимай фольгу и ватные диски.
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Сняв «обертку» с одного ногтя, размягченные остатки гель-лака удали с помощью апельсиновой палочки или пушера. Затем отшлифуй ногти пилочкой и обработай кутикулу маслом. Готово!
Как убрать шеллак с ногтей в домашних условиях, мы разобрались. Однако в процессе следует придерживаться нескольких советов:
- Не используй технический ацетон. Это может травмировать кутикулу и повредить кожу вокруг пальцев.
- Когда удаляешь ватный диск, делай это вращательными движениями. Так покрытие легче снимется.
- Если дома нет фольги, используй обычные резинки, чтобы закрепить ватные диски.
- Если твоя кожа особенно чувствительна к ацетону, лучше снимать покрытие в салоне.
Как видишь, снять покрытие шеллак в домашних условиях не так-то и сложно! Процедура достаточно простая, и не занимает много времени.
А пока твои ноготки отдыхают без гель-лака, выбирай новый дизайн и записывайся к мастеру на маникюр! Тут уж без профессионалов вряд ли получится обойтись 🙂
Фото: istock