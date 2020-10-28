Маникюр 2020: осенние мотивы. Варианты в фото

Мы собрали для тебя самые оригинальные и модные варианты nail design, среди которых ты сможешь выбрать наиболее подходящий для твоего образа. Впрочем, осень длинная – ты успеешь «примерить» каждый из модных маникюров. Так что записывай!

На первом месте по популярности осенью 2020 года геометрия. Никаких сложных рисунков! Только черточки, линии, круги и квадраты, затейливо переплетающиеся между собой. Впрочем, это может быть и вовсе не орнамент, а просто одна полоска, пересекающая ноготь, или аккуратный овал на паре-тройке пальчиков. Выбирать тебе!

На втором месте классика – французский маникюр. Сложно сказать, выходил ли когда-то он вообще из тренда, ведь изящный френч покоряет своей универсальностью: такой маникюр подходит под любой образ!

Не менее популярен осенью 2019 года и однотонный матовый маникюр. Выбирай сочные тона – красный, лиственно-зеленый, небесно-синий. Если же тебе больше нравятся пастельные тона, останови свой выбор на пудровом бежевом, розовом или даже сером. Матовые, они выглядят словно плюшевые, и придают образу мягкости и нежности.

Смелым девушкам советуем обратить внимание на блестящий маникюр. Не удивительно, что именно этот дизайн в тренде, ведь в этом сезоне дизайнеры украсили свои коллекции россыпью блесток и пайеток, и переливающийся маникюр с глиттером как нельзя лучше дополнит такой лук.

Если же тебе хочется добавить в образ яркости, и сделать это ты хочешь именно с помощью маникюра, выбери синий или голубой лак. Именно эти цвета институт Pantone внес в десятку наиболее популярных в осеннем сезоне!

Еще один вариант маникюра для смелых девушек – это маникюр на… одном ногтике. Не смотря на всю свою неординарность, такой дизайн смотрится очень стильно, и, что особо важно – не занимает много времени, ведь накрасить всего один ноготь на руке намного проще и быстрее, чем все пять, правда? Если же такой маникюр кажется тебе слишком смелым, прокрась оставшиеся четыре ногтя нюдовым лаком. Эффект «вау» сохранится!

Кстати, стоит отметить, что нюдовый маникюр тоже на пике популярности. Если френч тебе не по вкусу, а хочется чего-то нежного и сдержанного, останови свой выбор именно на таком варианте ногтевого дизайна. Светло-бежевые тона зрительно удлиняют пальчики, и рука кажется более изящной и хрупкой.

И еще один, пожалуй, самый практичный маникюр – это лунки. При этом они должны быть нарисованы прозрачным лаком, создавая иллюзию «отросшего» ногтика. Выглядит такой дизайн очень оригинально. А «носить» его можно намного дольше, чем обычный!

Фото: iStock

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