Кто выиграл International Young Designers Contest 2020?

В Украине определили победителя Международного конкурса молодых дизайнеров

15 октября в онлайн-формате назвали имя победителя International Young Designers Contest. Гран-при получила представительница Нидерландов Тесс Ван Залинге. Она получила награду в 5 тысяч долларов от организационного комитета конкурса и стипендию для обучения на одном из летних курсов IED-Istituto Europeo di Design.

В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось проводить онлайн. Но несмотря на виртуальный формат, в нем приняло участие рекордное количество дизайнеров – 19 коллекций из 12-ти стран: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Словения и Украина.

Оргкомитет IYDC провел специальную fashion-съемку и создал виртуальные презентации 19-ти коллекций финалистов.

– Молодые таланты рождаются и нуждаются в поддержке независимо от того, что происходит в мире. Лишить их возможности продемонстрировать себя и свой творческий потенциал, аргументируя это глобальными катаклизмами, было бы несправедливо и безответственно. Поэтому для нашей команды провести конкурс в этом году – принципиальная позиция. Не фокусироваться на препятствиях, а находить решения, объединяя усилия с нашими партнерами. Нас вдохновляет, что количество финалистов в этом году выросло, – отметила руководитель проекта Виктория Харченко.

Работы конкурсантов оценивали признанные эксперты из пяти стран мира: Лиана Сатенштейн (США), Джованни Оттонелло (Италия), Риккардо Терцо (Италия), Ю Масуи (Япония), Филипп Пурхашеми (Бельгия), Анна Барр (Франция).

– Я горжусь тем, что участвую в этом международном конкурсе, и рад видеть новых дизайнеров, которые все же развиваются в такое трудное время. В этом году конкурс объединил самые разные молодые таланты. Такой удачный момент, чтобы увидеть большое разнообразие в творчестве. Это то, что нам действительно нужно в fashion-индустрии, – поделился своими мыслями во время медиаконференции Риккардо Терцо.

Впервые в истории конкурса было проведено публичное голосования в Facebook за лучшую коллекцию. Видеопрезентации коллекций были выпущены тремя блоками 12, 13 и 14 октября. Пользователи в социальных сетях каждый день могли проголосовать за коллекцию, которая больше всего им понравилась. Партнер IYDC 2020 COCOS Fashion Trade решил наградить не одного дизайнера, а сразу трех, которые набрали наибольшее количество голосов в каждом блоке. Специальный приз от COCOS Fashion Trade – разработку логотипа своего бренда – получили Дора Хегедс (Венгрия) и Александра Воловикова (Беларусь). Боряна Ватова (Болгария), лидер третьего дня, также набрала общее наибольшее количество голосов и получила полную разработку брендинга и консалтинговую поддержку продвижения своего бренда на рынках Европы и Израиля.

– Конечно, было сложно сделать весь процесс оценивания онлайн. Мы любим касаться одежды, нам нравится говорить лично, но я поражена тем, как все приняли текущую ситуацию. Очень ценю, что многие молодые дизайнеры выбирают стойкие практики в дизайне. Очень важно, чтобы они донесли сообщение и в свои страны. Это повлияет на всю отрасль в течение ближайших нескольких лет, – прокомментировала Лиана Сатенштейн, старший fashion-редактор Vogue.com.

Финалисты International Young Designers Contest 2020:

Азербайджан:

Ахмед Набиев (Ahmed Nabiyev), выбор журнала The M.O.S.T.

Фидан Садиг (Fidan Sadig), выбор журнала The M.O.S.T.

Беларусь:

Александра Воловикова (Aleksandra Volovikova), выбор Belarus Republic Festival моды и фотографии «Fashion Mil-Melnica mody».

Болгария:

Боряна Ватова (Boryana Vatova), победительница IDEAMODA young designers contest 2019.

Симеон Атанасов (Simeon Atanasov), обладатель второй официальной премии IDEAMODA young designers contest 2019.

Венгрия:

Альма Ветлени (Alma Vetlényi), выбор Hungary Fashion & Design Agency 2020.

Дора Хегедс (Dóra Hegedűs), выбор Hungary Fashion & Design Agency 2020.

Эстония:

Анника Киидрон (Annika Kiidron), выбор Estonian Fashion Festival 2020.

Латвия:

Уна Берзина (Una Berzina), победительница Meringue Fashion Contest 2019.

Анита Лейна (Anita Leina), выбор Meringue Fashion Contest 2019.

Литва:

Саймонас Тартенис (Saimonas Tartenis), победитель Mados Infekcija 2019.

Молдова:

Мира Матчина (Mira Matchina), победительница ZGeneration YDC 2020.

Виктория Скрипник (Victoria Scripnic), обладательница второй официальной премии ZGeneration YDC 2020.

Нидерланды:

Тесс Ван Залинге (Tess Van Zalinge), выбор оргкомитета IYDC 2020.

Польша:

Занета Барбаревич (Zaneta Barbarewicz), выбор Fashion Designer Awards.

Словения:

Маса Брна (Maša Brna), выбор Ljubljana Fashion Week.

Валентина Коландер (Valentina Kolander), выбор Ljubljana Fashion Week.

Украина:

Елизавета Кириллова (Elizaveta Kirilova) & Владислав Дзивидзинский (Vladislav Dzividzinsky), Гран-при национального конкурса молодых дизайнеров одежды «Взгляд в будущее» 2020.

Екатерина Гелла (Kateryana Hella), Гран-при национального конкурса молодых дизайнеров одежды «Взгляд в будущее» 2020.

На онлайн-медиаконференции арт-куратор Fashion Visual Art Residence Джованни Оттонелло объявил победителя резиденции, проходившей в рамках конкурса. Во время FVAR международные команды – фотографов и дизайнеров-финалистов конкурса – совместно создавали онлайн fashion-stories. Победу в FVAR получила фотограф Мария Правосуд, она награждена стипендией на обучение в IED – Istituto Europeo di Design.

Организатор конкурса – Ukrainian Fashion Council. Проведение конкурса состоялось при поддержке Украинского культурного фонда. Партнером конкурса и организатором Fashion Visual Art Residence стал IED – Istituto Europeo di Design.

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