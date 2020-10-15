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Мода 2020: как выбрать и с чем носить брючные костюмы

брючные костюмы

На пике популярности осенью 2020 – брючные костюмы. Кому они идут, с чем носить и как выбрать – читай в нашем материале!   

Одна из самых ярых поклонниц брючных костюмов – Алла Костромичева. Не удивительно, этот наряд чрезвычайно идет нашей длинноногой ведущей «Топ-модель по-украински».  

мода 2020

@alla

@alla

@alla

@alla

@alla

Если же у тебя рост несколько меньше, чем у Аллы, от брючных костюмов отказываться не стоит. Сейчас в магазинах можно найти много моделей с укороченными брючками, которые очень идут невысоким девушкам.

как выбрать брючный костюм

мода 2020

Дополни образ изящными лодочками – и вауля! Ты звезда стритстайла!

брючный костюм

Носить брючный костюм можно не только с туфельками. Отличным дополнением станут и кроссовки, и лоферы, и брогги. Только вот от балеток стоит отказаться, пожалуй, они не всегда гармонично смотрятся с брюками.

мода 2020 мода 2020

Какой цвет выбрать? Да любой! Никаких ограничений. От строгих черных костюмов до ярко алых. Не бойтесь  примерять наряды с узорами, и даже комбинировать верх и низ с разным орнаментом. Сочетание разных принтов (например, полоски и гороха) сейчас на пике популярности!

как выбрать брючный костюм мода 2020

Модель брюк и пиджака тоже можно подобрать исключительно на свой вкус. Хотели зауженные брючки? Или же трендовые клеш? Всё можно! Нравятся удлиненные пиджаки или, наоборот, укороченные варианты? Выбирайте то, что вам идет.

мода 2020

Советуем прийти в магазин и мерять, мерять, мерять, пока не найдете ТОТ САМЫЙ костюм. Не надо отказываться от мечты, если первые несколько моделей на вас «не сядут»: брючные костюмы идут всем. Нужно только правильно выбрать силуэт, цвет и модель!

мода 2020

Фото: vogue.com

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