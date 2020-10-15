Пора готовиться к осенним похолоданиям и дождям. Самое время прощаться с легкими туфлями и босоножками и «выгуливать» ботиночки и сапожки. Какая обувь в тренде осенью 2020? Читай подробности в материале.

Высокие сапоги

Мода 2020 возвращает на улицы давно полюбившиеся тренды. На этот раз речь о высоких сапогах. Их выбор огромен: с круглым или квадратным носком, сапоги-слаучи с помятым голенищем, ботфорты. Они прекрасно будут смотреться с юбкой миди, “солнце-клешь”, “карандаш”, платьями выше колена. Но помни, что нужно быть осторожной с ботфортами. Неправильная стилизация вещей может сделать образ вульгарным.

Шнуровка

Шнуровка будет этой осенью очень модной. Не думай, что речь идет о классических ботинках со шнурками. Дизайнеры предлагают варианты, которые подойдут для более интересных образов.

Белый и серебряный цвета в топе

Блестящие однотонные белые и серебряные сапоги – хит сезона. Это могут быть ботильоны, сапожки на шпильке или толстом каблуке, ботиночки на плоской подошве. Здесь отталкивайся от собственных предпочтений и удобства.

Гранжевая грубая обувь

Для всех поклонниц обуви без каблука эта осень приготовила отличный подарок! В тренде – гранжевая грубая обувь. Иссиня-черные ботинки на толстой «тракторной» подошве снова в моде. Дополни их легким платьицем, и получишь романтичный образ с изюминкой.

Необычный каблук

Еще одной изюминкой в образе могут стать ботильоны с необычным каблуком. Дизайнеры превзошли самих себя и создали обувь с каблуками совершенно невиданных форм: «бочки», скошенные, похожие на бокалы, прозрачные, со стразами, с бусинами… Фантазии нет предела!

Как видишь, мода 2020 предоставляет выбор даже самым капризным модникам. Не стесняйся пройтись по магазину в понравившихся сапожках, чтобы понять, удобно ли тебе в них. Не бойся выбирать модель, которая раньше тебе казалась совершенно несуразной: смелые эксперименты в этом сезоне дизайнерами только поощряются!

Фото – iStock, vogue.com

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