МОДА 2020: что будет в тренде осенью и зимой
Мода 2020 подготовила много интересного. И мы уже готовы рассказать тебе обо всех ее изюминках! Читай, что готовит уличная мода осенью и зимой 2020 и как подобрать гардероб для холодов уже сегодня.
Черная кожа
Да-да, черная кожа будет одним из главных модных трендов осенне-зимнего периода. Комбинезоны, платья, ботинки, шляпки, брючные костюмы…
И что интересно, многие мировые дизайнеры предлагают облачиться в черную кожу с ног до головы. А почему бы и нет? Только посмотри, как стильно это выглядит!
Красно-черная клетка
Клетка никогда не выйдет из моды! Поэтому осенью-зимой 2020 в гардеробе каждой уважающей себя модницы должны быть наряды с этим принтом. Пальто, пиджаки, юбки, брюки, платья, рубашки…Выбирай, что душеньке угодно!
Но помни: в этом сезоне на пике популярности будет именно красно-черная клетка. Обращай внимания на эти оттенки!
Сильное плечо
Осенью-зимой 2020 в моду вернутся наряды с акцентом на плечи. Как ты помнишь, раньше дизайнеры подчеркивали плечи в основном на жакетах.
А теперь они решили делать это и с повседневными платьями, и с нарядными топами, и с вечерними аутфитами. Согласись, выглядит эффектно!
Хэвлок
Если ты хочешь выглядеть стильно в холодную погоду, без тренча тебе не обойтись. Причем выбирать лучше модели с небольшими кейпами – их еще называют хэвлоки.
В осенне-земных коллекциях 2020 дизайнеры представляют хэвлоки с кейпами из хлопка, шерсти или кожи. Зацени!
Панк
Дух бунтарства снова в моде! Мировые дизайнеры, будто сговорившись, наполняют осенне-зимние коллекции 2020 агрессивными элементами.
Шипы и цепи, тяжелая обувь, контрастные сочетания ядовито-красных и серых цветов… Дерзко? Безусловно. Но очень сексуально!
Фото: vogue.ua
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