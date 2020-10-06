Этой осенью дизайнеры решили позаботиться о твоем комфорте и здоровье. И вместо укороченных лонгсливов и атласных тоненьких блуз объявили трендом… объемные худи с капюшонами! Однако этот элемент одежды таит в себе опасность: если неудачно подобрать под худи обувь, брюки или аксессуары, можно легко превратится в «пацанку».

В коллекциях многих мировых брендов можно увидеть всевозможные варианты худи: с карманами, с большими капюшонами, с широкими плечами, с принтами и без, с вышивкой, с патчами и т.д. Дизайнеры предлагают различные варианты образов, которые можно создать с худи. Например, их можно носить как платье, а можно одевать с брюками как спортивную кофту. В обоих случаях очень важно не ошибиться с аксессуарами и обувью!

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Еще нужно понимать, что в тренде именно худи, а не толстовки и кофты. Главное их отличие – в длине. Худи – это, по сути, удлиненная (ниже бедра) версия толстовки. Обязательными элементами этой одежды являются капюшон, накладные карманы и отсутствие застежки.

Худи – это находка для всех поклонников стиля спорт-шик! Если ты невысоко роста, смело одевай под худи кроссовки или кеды. Такой образ с «платьем» можно дополнить трендовым кожаным рюкзачком на тонких бретелях или спортивной сумкой. Девушкам же высокого роста советуем под худи одевать узкие брючки или леггинсы.

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Под худи можно также одевать обувь на каблуке, но этот вариант подходит только тем, кто тонко чувствует стиль! При создании такого лука попасть впросак – проще простого!

Поэтому если ты все же решилась комбинировать шпильку и объемное худи, отдай предпочтение остроносым моделям обуви, в идеале – классическим лодочкам базовых цветов. И набрось на плечи кожаную курточку – она сделает образ более женственным и «сгладит» мешковатость худи.

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Руководствуясь этими простыми правилами, ты сможешь создать универсальный стильный образ, который подойдет практически для любого события!

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