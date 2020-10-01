Правильный уход за лицом – это важный ежедневный бьюти-ритуал. Он не только очищает кожу и увлажняет ее, но и является своеобразной подготовкой к нанесению макияжа. Не знаешь, что и зачем делать? Не волнуйся, мы собрали для тебя понятный туториал. Читай, используй и продолжай сиять.

Как известно, кожа бывает разной: сухой, жирной, комбинированной. Мы описали для тебя несколько способов ухода, учитывая все вариации. Итак, записывай!

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Как подготовить кожу к макияжу: Шаг 1 – Очищаем

Средство, которое используется для всех типов кожи – это мицеллярная вода. Именно мицеллы очищают твою кожу, притягивая загрязнения, как магнит. Это, конечно, не скраб или пилинг, который гарантирует идеально чистые поры, но очистка мицеллярной водой – это первый и важный шаг на пути к идеальному макияжу.

Как подготовить кожу к макияжу: Шаг 2 – Тонизируем и увлажняем

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После того как ты очистила кожу, время переходить к тонику. Если у тебя сухая или чувствительная кожа, ты можешь пропустить этот шаг или использовать средство, которое обладает успокаивающими свойствами. В случае с жирной или комбинированной кожей тоник помогает затянуть поры и контролировать уровень жироотделения. Это также помогает коже лучше поглощать питательные средства.

Далее легкими массажными движениями нанеси увлажняющий крем на лицо, не втирая его. Твоя кожа станет упругой и одновременно мягкой.

Как подготовить кожу к макияжу: Шаг 3 – Защита

Если тебя ожидает длительное пребывание под ультрафиолетом, советуем использовать солнцезащитный крем. Ты можешь даже заменить им увлажняющее средство, или использовать оба косметических продукта вместе.

Как подготовить кожу к макияжу: Шаг 4 – Праймер

Праймер на основе силикона для кожи лица является ключевой деталью идеального макияжа. Он заполняет тонкие линии морщин, поры, и таким образом разглаживает лицо. Праймер нужно «вбивать» в кожу подушечками пальцев – это обеспечит идеальное покрытие.

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Выполняя эти простые правила, ты гарантированно получишь идеальный макияж, который продержится значительно дольше, чем обычно! Кожа лица будет защищенной, увлажненной и сохранит здоровый вид в течение всего дня!

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