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Лунный календарь стрижек на октябрь 2020: когда лучше ухаживать за волосами

Лунный календарь стрижек на октябрь, Лунный календарь стрижек на октябрь 2020

Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 уже есть на сайте Нового канала! Яркие краски идут вместе с последними теплыми днями, но их можно сохранить в своей внешности. Отличным вариантом станет свежее окрашивание волос – в естественном, но более насыщенный цвет. Также можно попробовать изменить стиль с помощью новой стрижки. Если решишься на изменения, касающиеся волос этого октября, советуем сделать это в соответствии с лунным календарем стрижек на октябрь 2020 Правильно выбранный день обеспечит хороший результат стрижки или окраски волос.

Лунный календарь на октябрь 2020: когда стричь волосы

1, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 28 октября 2020 года – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 указывает, что эти дни станут удачными для изменений в длине волос. Можно не ограничиваться подровняли кончиками, потому что даже смелая стрижка пройдет прекрасно. Стрижка в эти дни укрепит волосы, ускорит их рост и подарит прилив положительной энергии в жизни.

Лунный календарь на октябрь 2020: когда не стоит стричь волосы

5, 8, 14, 17, 21, 22, 27, 31 октября 2020 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на октябрь 2020, лучше отложить поход в парикмахерскую. В эти дни лучше сделать уходу процедуры для волос, которые укрепят его и восстановят структуру. Стрижка в такие дни может сделать волосы непослушными и ломкими.

Лунный календарь на октябрь 2020: когда красить волосы

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 30 октября 2020 года – благоприятные дни для окрашивания волос! Долго ждала, чтобы обновить свой цвет или закрасить корни? Тогда скорее записывайся в салон или планируй домашнее окрашивание. Все пройдет удачно.

Лунный календарь на октябрь 2020: когда не стоит красить волосы

1, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31 октября 2020 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Окрашивание волос – сложная и травматическая для волос процедура. Поэтому неблагоприятный день может только ухудшить состояние волос после окрашивания.

Фото: istock

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