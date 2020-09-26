Как использовать кокосовое масло: топ-5 косметических процедур

Кокосовое масло – новое must have средство для ухода за собой. Оно улучшает качество волос, возвращает коже упругость и даже отбеливает зубы. Мы все узнали, и готовы раскрыть тебе секреты этого чудо-масла.

Кокосовое масло для волос

Нерафинированное кокосовое масло питает кожу головы, укрепляя волосы и стимулируя их рост. При этом оно борется с ломкостью и расслоением волосков, глубоко проникая в их структуру. Масло кокоса идеально подходит для восстановления локонов, поврежденных покраской или химической завивкой. Наносить его нужно равномерно по всей длине. Через час смой масло обычным шампунем.

Кокосовое масло для лица

Смело используй масло кокоса как крем для лица. Нанеси его тонким слоем на кожу, и слегка вотри подушечками пальцев. Эта нехитрая процедура придаст коже лица здоровый блеск и приятную нежность. Если же масло сушит твою кожу, наноси его на влажное лицо – и эффект будет совершенно другим.

Кокосовое масло для тела

Масло кокоса легко заменит увлажняющий крем и лосьон для тела. Нанеси его массажными движениями на сухую кожу. Но не переусердствуй. Уверены, результат тебя приятно удивит – кожа станет мягкой, нежной и бархатной.

Кокосовое масло как средство для снятия макияжа

Кокосовое масло аккуратно снимает макияж и прекрасно удаляет даже водостойкую тушь. Более того, оно увлажняет и питает чувствительную область вокруг глаз. А также, разглаживает морщинки и увлажняет ресницы, способствуя их росту и густоте. Идеально, правда?

Кокосовое масло как зубная паста

Да-да, и зубы отбелить тоже можно с помощью волшебного масла. Результат не заставит себя ждать: уже через неделю зубы станут на тон светлее.

Ингредиенты:

4-5 столовых ложек кокосового масла,

2-3 столовых ложки соды,

1 щепотка стевии,

1 щепотка куркумы.

Растопи кокосовое масло на водяной бане и размешай все ингредиенты. Храни в стерилизованной закрытой посуде при комнатной температуре. При изменении запаха или цвета стоит сделать новую субстанцию. В общем срок хранения – 3 месяца.

Как видишь, кокосовое масло – это уникальное и универсальное средство. Смело покупай масло кокоса и наслаждайся его волшебными свойствами и приятным ароматом!

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